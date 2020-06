Embrapa São Carlos lança “passo a passo” para a produção de sementes da grama batatais

Grama batatais, também conhecida como gramão e mato-grosso - Crédito: Marcelo Cavallari

O mercado de cobertura vegetal de solo do Brasil tem um potencial de R$ 548 milhões por ano, de acordo com estimativas do Portfólio de Serviços Ambientais. Esse portfólio nada mais é que a carteira de projetos que a empresa de pesquisa agropecuária desenvolve nessa área.

Para ajudar a incrementar esse mercado, a Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos, SP) acaba de lançar um passo a passo sobre a produção comercial de sementes de Paspalum notatum, variedade notatum, que no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil é conhecida como grama batatais, gramão ou grama mato-grosso, entre outros nomes.

A época ideal para o início do plantio é a primavera e o terreno onde será feita a produção de sementes deve ser plano, de fácil acesso, livre de obstáculos à colheita mecanizada tais como valetas, troncos, cupinzeiros etc., de solo profundo e bem drenado. Essas e outras orientações sobre características de variedades dessa grama, controle de pragas, adubação, manejo, colheita, secagem, beneficiamento e armazenamento podem ser acessadas gratuitamente neste link.

Um dos autores do trabalho é o pesquisador Francisco Dübbern, que se aposentou recentemente da Embrapa. O pesquisador Marcelo Cavallari, coautor, disse que esse guia foi elaborado com o objetivo de prover informações técnicas para aqueles interessados em produzir sementes de grama em escala comercial, um setor da cadeia de gramas que ainda é bastante incipiente.

Marcos Gusmão, também pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e outro autor do trabalho, afirma que os cuidados com a etapa de controle fitossanitário são essenciais nas fases vegetativa e reprodutiva, visando à maximização da produção potencial de sementes puras viáveis das cultivares.

A publicação traz ainda informações sobre o plantio com mudas. Os interessados devem dar preferência a mudas vigorosas e usar espaçamento de até 20 cm. Apenas a base deve ser coberta com solo e a irrigação deve ser imediata, caso o solo esteja seco.

