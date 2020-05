Embrapa São Carlos faz “passo a passo” para ajudar produtor a planejar produção de forragem e alimentação do rebanho

Crédito: Juliana Sussai

Para enfrentar contratempos e minimizar os riscos do negócio, o pecuarista deve planejar a produção de forragem e a alimentação de bovinos de corte ao longo do ano. O planejamento deve contar com a estimativa do rebanho durante o período, da capacidade de produção de forragem dos pastos e ainda saber qual é o ganho de peso dos animais em cada categoria.

Com a estratégia em mãos, o pecuarista aumenta as chances de um sistema de produção animal mais sustentável e lucrativo. Com o intuito de ajudar nessa atividade complexa, a Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos (SP), fez um passo a passo em vídeos para planejar a produção de forragem e a alimentação adequada de bovinos de corte.

De acordo com a pesquisadora Patrícia Menezes, coordenadora técnica do material, “técnicos e produtores têm dificuldades para fazer projeções futuras do rebanho, estimar a produção de forragem e identificar alternativas tecnológicas para atender essa demanda. A ideia é dar ferramentas para eles serem capazes de planejar e evitar problemas de oferta de pasto na propriedade”.

O primeiro passo é definir as características do sistema de produção, como épocas de compra e venda de animais e índices zootécnicos. Em seguida, estimar necessidade de forragem a cada mês e identificar alternativas de produção de forragem para a propriedade. Para a pesquisadora, conhecer as características climáticas da região e os impactos sobre o desenvolvimento do capim também é importante para reduzir os riscos do período de seca. Os zoneamentos agroclimáticos para plantas forrageiras podem servir de subsídio no planejamento das atividades agropecuárias.

Com um bom planejamento ainda é possível reduzir custos com a compra de insumos e alimentos.

PASSO A PASSO

Os três vídeos são tutoriais e demonstram para o produtor ou técnico como elaborar tabelas para cada fase do planejamento. Os vídeos são rápidos e com linguagem simples.

O primeiro apresenta uma tabela para auxiliar como calcular a evolução do peso e consumo de forragem para cada lote de animais ou esquema de alimentação. No segundo vídeo, o pecuarista tem um tutorial de como acompanhar a evolução do rebanho e estimar a demanda de forragem por meio da elaboração de uma tabela. O último passo, o terceiro vídeo, apresenta como montar uma tabela para determinar os setores de produção de forragem de uma propriedade e, assim, atender à demanda por alimentos projetada para a propriedade.

A série Planejamento da produção de forragens - vídeos 1, 2 e 3 está disponível no canal da Embrapa no Youtube e na página da Embrapa Pecuária Sudeste, no menu multimídia: www.embrapa.br/pecuaria-sudeste/videos.

Planejamento da produção de forragens 1

https://www.youtube.com/watch?v=W-JnxB3tCWc

Planejamento da produção de forragens 2

https://www.youtube.com/watch?v=ldF7EhNs5VY

Planejamento da produção de forragens 3

https://www.youtube.com/watch?v=OyelBH14lZs

