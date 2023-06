Embrapa São Carlos e Consórcio PCJ fazem parceria inédita em saneamento rural

Cooperação envolve a realização de capacitações técnicas para multiplicadores em soluções tecnológicas - Crédito: Edilson Fragalle

Pela primeira vez, desde o início das atividades em Saneamento Básico Rural, no ano 2000, a Embrapa Instrumentação São Carlos faz uma parceria com um Consórcio Intermunicipal de Bacias – dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no interior paulista - para implementar ações de transferência de tecnologias sociais e comunicação para promoção do tema, até 2025.

A cooperação com o Consórcio PCJ envolve a realização de capacitações técnicas para multiplicadores em soluções tecnológicas; eventos institucionais; ações de comunicação técnica, científica e social; visitas técnicas; além da implantação de Unidades Demonstrativas da Fossa Séptica Biodigestora e outras tecnologias em conexão com o Projeto Olhos da Serra.

INTEGRAÇÃO HÁ MAIS DE 30 ANOS

Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, composta por 40 municípios e 23 empresas associadas, que tem como objetivo integrar todos os setores da sociedade em prol da gestão eficiente da água, do saneamento e do meio ambiente.

“O projeto Olhos da Serra, promovido pelo Consórcio PCJ com o patrocínio da Coca-Cola Brasil e da Coca-Cola FEMSA Brasil, inclui em seu escopo ações de saneamento rural, que contribuem de forma direta para a conservação dos mais de 14.121 hectares da Serra do Japi, em Jundiaí. A parceria com a Embrapa é estratégica para a troca de experiência, capacitação e acompanhamento da instalação do projeto piloto”, avalia Eduardo Paniguel Oliveira, gestor do projeto pelo Consórcio PCJ.

“Além das ações de saneamento rural, o projeto conta com atividades de educação e sensibilização ambiental, monitoramento de incêndios e suporte em pesquisas para gestão do território. O projeto se destaca pelo envolvimento de parceiros do setor público, privado e sociedade civil, em prol de ações para conservação das florestas, da água e da rica biodiversidade do local”, complementa Oliveira.

ATUAÇÃO COLETIVA

“Temos uma tradição de realizar cooperações técnicas, que não envolvem o repasse de recursos financeiros, diretamente com os municípios. Atualmente, desenvolvemos parceria em Saneamento Básico Rural com as prefeituras de São Carlos, Campinas (SP) e Cariacica (ES)”, explica o analista da Embrapa Instrumentação Carlos Renato Marmo.

“Mas agora, essa parceria com o Consórcio PCJ nos possibilitará ampliar nosso escopo de atuação e levar informações sobre a Fossa Séptica Biodigestora, o Clorador Embrapa e o Jardim Filtrante para as quarenta cidades e, dessa forma, formar multiplicadores que contribuam para a melhoria de condições de quem mora no campo e em áreas isoladas”, acrescenta Marmo.

CAPACITAÇÃO VIRTUAL

Além do contato presencial, que já permitiu a instalação de mais de 12 mil unidades da Fossa Séptica Biodigestora para tratamento do esgoto do vaso sanitário nas propriedades rurais em todo o Brasil, a Embrapa Instrumentação também lançou recentemente, o primeiro curso virtual sobre o tema, que está disponível gratuitamente na plataforma de cursos à distância da Embrapa.

Em pouco mais de dois meses, já são 4228 inscritos, de todos os estados brasileiros (com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Bahia) e mais nove países da América do Sul, América do Norte, África e Europa. O perfil de participação indica uma diversidade em torno de 60 formações diferentes (com destaque para Engenharia Sanitária e Agronomia).

“O curso superou nossas expectativas! Percebemos que a apresentação de forma didática para multiplicadores tem atraído a atenção de pessoas de diversas idades, especialmente, abaixo de 39 anos. As avaliações realizadas pelos participantes sobre o conteúdo têm sido muito positivas, com média ponderada de 9,4, um incentivo importante para novas ações no tema”, comenta o pesquisador da Embrapa Wilson Tadeu.

Leia Também