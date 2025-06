Embrapa São Carlos discute sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas para as frutas e hortaliças

Impacto do clima na produção de frutas e hortaliças e uso da água estarão em discussão na Embrapa - Crédito: Samuel Vasconcelos

Como a ciência, a produção agrícola e o mercado podem contribuir para a sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas para as frutas e hortaliças? Essa é a pergunta central do painel que a Embrapa Instrumentação vai promover, no Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de junho, a partir das 8h, no auditório “Sergio Mascarenhas”, e que também será transmitido ao vivo pelo canal Youtube.com/embrapa.

O pesquisador e ex-presidente da Embrapa, Silvio Crestana, vai abordar o tema “Mudanças climáticas e os desafios da adaptação”. Na sequência, serão apresentados alguns casos sobre os “Desafios da citricultura frente as mudanças climáticas”, pelo gerente de campo da Alfa Citrus, Pedro Luiz Fávero Filho; e a “Sustentabilidade no varejo”, pela gerente de sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil, Cintia Tiemi Kita.

Uso racional da água

A gerente da Associação Internacional de Produtos Frescos, Valeska Oliveira Ciré, vai destacar a “Atuação do IFPA (sigla em inglês) para sustentabilidade do setor”. O Painel marca também o lançamento novo módulo EAD do Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças, que aborda o “Uso racional da água: da produção ao consumo”, e será apresentado pelo pesquisador Marcos David Ferreira, da Embrapa Instrumentação.

“A situação de extremos climáticos no planeta fica mais latente a cada dia. Por isso, resolvemos trazer o tema para discutir no Painel. Historicamente, desde 2011, o Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças, que chega à 9ª edição com esse novo módulo, tem procurado estar atento às questões que mais afetam esses segmentos, daí a escolha do tema água e a conexão com a sustentabilidade e as mudanças climáticas”, comenta Marcos Ferreira.

Demonstração de tecnologias

Ao final das discussões, às 10h30, para quem estiver de forma presencial – a inscrição deve ser feita no endereço https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/494687 - o evento vai realizar um café com demonstração de tecnologias Embrapa aplicadas ao uso racional da água, que estão disponíveis para produtores rurais e outras pessoas interessadas, nos seguintes temas: Irrigação em frutas e hortaliças; Nanotecnologia em pós-colheita; Saneamento Básico Rural; e Tecnologias Digitais.

O Painel “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas” é gratuito, e voltado, principalmente, para integrantes da cadeia de produção, distribuição e comercialização de frutas, legumes e hortaliças; representantes da pesquisa de instituições públicas e da iniciativa privada; estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado; consultorias; empresas e startups.

Os temas do novo módulo

O novo módulo “Uso racional da água: da produção ao consumo” tem a participação de 13 conteudistas da Embrapa e outras instituições públicas, que produziram oito aulas com carga horário total de 24 horas. Pegada hídrica, reúso da água, boas práticas, Inteligência Artificial, manejo da irrigação, legislação, tecnologias para redução do consumo na produção de frutas e hortaliças, insegurança alimentar, emergência climáticas, são temas abordados na capacitação.

Disponibilizado gratuitamente na plataforma e-Campo da Embrapa - https://e-campo.sede.embrapa.br/ - com o apoio de emendas parlamentares do deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP), o Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças já atingiu a marca de 9957 inscrições desde que passou a ser virtual, em 2021 (em função da pandemia da COVID-19).

Conteúdo individualizado

Além do novo conteúdo, as pessoas interessadas terão outra novidade. Os seis módulos iniciais - Rastreabilidade, Colheita, Beneficiamento, Nanotecnologia na pós-colheita, Análise não destrutiva da qualidade e Produtos Minimamente Processados (PMPs) – agora poderão ser acessados individualmente ou no formato de trilha de aprendizagem.

“Até agora a pessoa interessada só tinha a opção de entrar numa única sala virtual onde estavam hospedados os seis módulos sobre tecnologia pós-colheita em frutas e hortaliças. A partir de agora, ela passará a ter a opção de se aprofundar em algum tema específico ou caminhar na trilha. Além disso, terá um conteúdo muito atual com o novo módulo a respeito do uso racional da água”, detalha Aline Branquinho Silva, supervisora de Transferência de Tecnologia em Ambientes Digitais da Embrapa.

