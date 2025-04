Embrapa São Carlos apresenta novidades na Agrishow

Guandu BRS Guatã destaca-se pelo potencial no controle natural de nematoides, pragas que causam prejuízos bilionários à agricultura brasileira - Crédito: Gisele Rosso

Os visitantes da 30ª edição da Agrishow 2025 terão a oportunidade de conhecer duas importantes leguminosas da Embrapa Pecuária Sudeste que promovem a sustentabilidade na agricultura e pecuária: o Guandu BRS Guatã e o Guandu BRS Mandarim. As cultivares oferecem benefícios significativos para a produção agropecuária, ao mesmo tempo em que contribuem para a saúde do solo e a redução da dependência de insumos químicos.

A Agrishow ocorre em Ribeirão Preto até o dia 02 de maio. Os organizadores acreditam que devem passar pela feira cerca de 195 mil pessoas durante os cinco dias de exposição.

O Guandu BRS Guatã destaca-se, principalmente, pelo potencial no controle natural de quatro espécies de nematoides, pragas que causam prejuízos bilionários à agricultura brasileira anualmente. Ao reduzir a necessidade de defensivos químicos para combater esses parasitas em culturas como soja, cana-de-açúcar e feijão, o Guatã apresenta-se como uma alternativa conservacionista e econômica. Além disso, essa cultivar promove a fixação biológica de Nitrogênio, melhorando as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo e, ainda, auxilia na recuperação de pastagens degradadas sem a necessidade de fertilizantes nitrogenados.

A alta tolerância ao déficit hídrico, mantendo a produtividade mesmo em condições de seca, também torna o Guatã uma ferramenta importante para a adaptação às mudanças climáticas. Outro ponto relevante é o uso como alimento de qualidade para bovinos na época seca, representando uma opção de suplementação volumosa de baixo custo.

Já o Guandu BRS Mandarim é reconhecido pela sua capacidade de recuperação de áreas degradadas, quando consorciado com braquiária, e para a alimentação animal. O alto potencial para adubação verde melhora a fertilidade do solo e a qualidade do pasto, dispensando a adubação nitrogenada para a recuperação de pastagens, já que o resíduo da sua roçada funciona como adubo, liberando Nitrogênio no sistema.

As tecnologias demonstram o compromisso da Embrapa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente com a meta 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável. Ao promover a sustentabilidade dos sistemas de produção e a melhoria da qualidade dos produtos, o Guatã e o Mandarim beneficiam tanto os produtores quanto o sistema produtivo agropecuário.

Durante a Agrishow 2025, produtores e técnicos terão a oportunidade de obter mais informações sobre essas cultivares e seu potencial para uma agricultura mais sustentável com os especialistas no Estande da Embrapa.

