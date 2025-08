Embrapa promove treinamento continuado para mulheres da assistência técnica

Imagem ilustrativa - Crédito: Samuel Vasconcelos

Um levantamento de 2018 da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer) revelou que pouco mais de 20% da assistência técnica e extensão rural (Ater) no País era formada por mulheres. De 12.766 extensionistas, apenas 2.926 eram técnicas. Em São Paulo, na Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI/SP), em neste ano de 2025, 93 mulheres atuam como especialistas agropecuárias, o que representa 20% do total de extensionistas da instituição.

Pensando nesse público, a Embrapa, em parceria com a Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), vai realizar um curso de atualização profissional do público feminino da assistência técnica e extensão rural do estado de São Paulo em temas relacionados à bovinocultura. A capacitação ocorre de 11 de agosto de 2025 a 07 de junho de 2027, no formato híbrido.

Para a coordenadora da capacitação, a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Claudia De Mori, conhecimento e atualização são fundamentais para que a assistência técnica seja de excelência. “As mulheres enfrentam diferentes obstáculos nas suas atuações profissionais, como o constante questionamento de suas capacidades/habilidades, a disponibilidade de tempo por suas múltiplas jornadas e a falta de rede de apoio. A oferta de capacitação para este público é uma ferramenta para auxiliar a superar os desafios, promovendo a atualização técnica dentro de uma dinâmica de horários ajustados e formando um arranjo de parceria e troca de experiência entre elas. Além disso, o curso é uma forma de evidenciar a desigualdade de gênero na assistência rural, estimulando à reflexão dos motivos por que estes percentuais permanecem baixos”, destaca a pesquisadora.

Segundo ela, a Embrapa, ao promover esta oportunidade, demonstra sua responsabilidade e compromisso com a sociedade para fomentar relações mais igualitárias no espaço rural.

Inscrições

Foram abertas 40 vagas para mulheres que atuam na assistência técnica e extensão rural, sendo que parte foi reservada para profissionais da CATI, parceira na organização do curso.

As técnicas interessadas em participar da capacitação devem preencher o formulário neste link aqui.

A programação conta com conteúdos teóricos e práticos ligados à bovinocultura de corte e de leite, desenvolvidos em modo híbrido - encontros presenciais (São Carlos/SP) e aulas online.

A carga horária total será de 48 horas em um período de 18 meses.

Dinâmica

Estão previstos dois encontros presenciais durante os 18 meses de capacitação, um deles em setembro de 2025 e outro em setembro de 2026, ambos na cidade de São Carlos (SP), na sede da Embrapa Pecuária Sudeste.

Mensalmente, as participantes terão aulas online, que vão ocorrer na segunda semana do mês, às segundas-feiras, das 14h às 16h.

