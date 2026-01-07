Embrapa Pecuária Sudeste recebe 19 missões internacionais em 2025 e destaca soluções sustentáveis para a pecuária

A produção pecuária sustentável e a mitigação dos impactos ambientais estiveram no centro das discussões durante 19 missões internacionais realizadas em 2025 na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos. Ao todo, 55 visitantes estrangeiros, provenientes de 14 países dos cinco continentes, passaram pelo centro de pesquisa para conhecer as inovações brasileiras voltadas ao setor agropecuário.

As delegações, formadas por representantes de organizações internacionais, tiveram origem principalmente da Europa (37,5%) e da África (25%), demonstrando o interesse global nas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para uma pecuária mais eficiente e alinhada às metas ambientais.

De acordo com o articulador internacional Alberto Bernardi, as soluções apresentadas durante as visitas mostram que a atividade pecuária pode integrar a solução climática. Entre as tecnologias destacadas estão a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, a recuperação de pastagens degradadas e a pecuária de precisão. “A recuperação de pastagens é talvez o elemento mais estratégico, pois além de reverter a degradação ambiental, um dos principais emissores de gases de efeito estufa, pode transformar essas áreas em eficientes reservatórios de carbono”, explicou.

O interesse dos visitantes internacionais concentrou-se em linhas de pesquisa voltadas à otimização da produção e à redução do impacto ambiental da pecuária. Temas como eficiência produtiva, sistemas de baixo carbono na produção de carne e leite, pecuária de precisão e recuperação de pastagens estiveram entre os mais procurados.

Para o pesquisador Sérgio Medeiros, as visitas também representam uma oportunidade estratégica de fortalecimento de parcerias internacionais. Segundo ele, os intercâmbios contribuem para o desenvolvimento de projetos conjuntos, especialmente na área de mudanças climáticas, considerada hoje uma prioridade global.

Além de receber delegações estrangeiras, pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste participaram de missões internacionais ao longo de 2025, com visitas técnicas e presença em eventos técnico-científicos em países como Argentina, Áustria, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Paraguai, Quênia e Uruguai.

Entre os países representados nas missões que estiveram em São Carlos estão França, Itália, Reino Unido, Rússia, Suécia, Egito, Gana, Marrocos, Zimbábue, China, Japão, Colômbia, Estados Unidos e Austrália, reforçando o protagonismo da pesquisa brasileira em pecuária sustentável no cenário internacional.

