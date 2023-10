Embrapa leva ao São Carlos Experience a ciência para mitigar os impactos das mudanças climáticas

Sistemas integrados de produção reduzem emissão de GEE - Crédito: Danilo Rocha

Pesquisadores referências globais da Embrapa em Mudanças Climáticas participam, no dia 26, do evento São Carlos Experience, que realiza painéis, bate-papos, workshops e palestras sobre assuntos essenciais para a construção de um mundo melhor. O São Carlos Experience vai de 25 a 29 de outubro, em São Carlos.

A iniciativa tem como objetivo dar acesso, democratizar e difundir o que de melhor se produz no ecossistema de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo de São Carlos, estimulando a reflexão e a ação para um futuro mais sustentável e justo.

O cientista Alexandre Berndt, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste e membro da FAO, e Ladislau Martin Neto, pesquisador da Embrapa Instrumentação e Co-coordenador da Aliança Global de Pesquisa em Gases do Efeito Estufa na Agropecuária, vão integrar a Trilha de Conteúdo sobre Agritech, no Onovolab, a partir das 11h20, desta quinta-feira, 26.

Na trilha Agritech sobre Mudanças Climáticas e o papel da Agricultura de Baixo Carbono, Alexandre Berndt vai abordar as principais tecnologias que já estão disponíveis para uma produção pecuária com sustentabilidade. Um exemplo é o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que deve chegar a 35 milhões de hectares até 2030 no país, e tem potencial para combater as mudanças do clima.

A Embrapa estuda esses e outros modelos para produzir carne e leite de forma sustentável, sem necessidade de aumento de área, que proporcione bem-estar aos animais e reduza os Gases de Efeito Estufa (GEE). “Vamos apresentar aos participantes o que a ciência tem feito para mitigar os impactos das mudanças climáticas, os modelos de mensuração de GEE e refletir sobre o que é necessário para um mundo mais sustentável”, fala Berndt.

Ainda, de acordo com ele, é possível garantir a conservação do meio ambiente, aumentar a oferta de alimentos, compensar as emissões e gerar créditos de carbono.

Para Martin, um dos principais desafios para a consolidação da agricultura de baixa emissão de carbono é o estabelecimento de protocolos e de métricas, no contexto chamado MRV (medidas, reporte e verificação), de maior simplicidade, com custos reduzidos e passíveis de certificação. “Especificamente relacionado ao mercado global de carbono no solo, a Embrapa Instrumentação tem liderado pesquisas e desenvolveu ferramenta analítica inovadora para quantificação de carbono no solo, baseada em espectroscopia com aplicação de laser, e a qual ganhou certificação internacional no contexto de MRV. Trata-se de resultado inédito e que dá relevante protagonismo global para C&T&I da Embrapa e para São Carlos”, conta.

Na São Carlos Experience, Martin ainda vai destacar resultados recentes com uso de manejos conservacionistas pelos produtores rurais, demonstrando a factibilidade do uso das espectroscopias em apoio ao mercado global de carbono no solo.

No painel, vão se juntar aos pesquisadores da Embrapa, o empreendedor Fabio de Angelis da Agrorobótica, que trabalha na Tokenização de créditos de carbono, e o professor da FGV Rodrigo Casagrande, especialista na temática do painel. A mediação será do jornalista Edilson Fragalle, da Embrapa Instrumentação.

As pesquisas e tecnologias da Embrapa que serão apresentadas estão alinhadas com as políticas públicas do setor para redução das emissões de GEE e com a meta 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está relacionada à proposição de medidas para combater a mudança do clima e seus impactos.

