Embrapa leva à praça de São Carlos dados sobre o uso da água na produção de carne

Quantos litros de água são necessários para produzir um quilo de carne - Crédito: Divulgação

O Pint of Science de 2025 acontece entre os dias 19 e 21 de maio, em 169 cidades do Brasil e em 27 países. Nesta edição, o evento completa 10 anos no país.

Em São Carlos, a Embrapa participa desde o início levando a pesquisa agropecuária para as discussões com o público, seja em bares, praças ou restaurantes. Neste ano, o pesquisador Julio Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste, vai bater um papo sobre água e produção de carne na noite do dia 20 de maio, na Praça Christiano Altenfelder (Praça da XV), no centro de São Carlos.

O cientista vai mostrar a quantidade de água utilizada na produção da carne brasileira e como ela pode variar. A média global da pegada hídrica para cada quilo de carne bovina produzida é 15,5 mil litros de água. No entanto, muitos fatores influenciam no cálculo. Mas o que é pegada hídrica? Ela é definida como o volume de água consumido, direta e indiretamente, para se ter um produto. No caso da carne, por exemplo, o cálculo leva em consideração toda a água usada no processo, desde a quantidade consumida na produção do alimento que o animal consome até chegar à mesa do consumidor.

A Embrapa tem calculado e estudado este número há anos. Durante o Pint of Science, Palhares vai mostrar o que interfere no valor da pegada hídrica e a importância de se conhecer esse número.

No dia 20, ainda será discutido Extinções e clima: ecos do passado, ameaças no presente e haverá a apresentação do Coral Afro Soul Jazz.

O Pint of Science ocorre simultaneamente nas cinco regiões do país. Esses três dias são uma oportunidade de entender a ciência de um modo mais simples e descomplicado.

O festival é gratuito. Em São Carlos, ocorre na Praça XV, a partir das 19h.

