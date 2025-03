Embrapa e Senar-SP realizam treinamento inÃ©dito em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Instalação de uma unidade da Fossa Séptica Biodigestora é um dos destaques do treinamento com o Senar-SP - Crédito: Edilson Fragalle

A Embrapa Instrumentação e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de São Paulo (Senar-SP) realizam um treinamento conjunto sobre Saneamento Básico Rural. Participam 31 técnicos do Senar-SP e dois do Senar-MS (convidados), que terão um dia de parte teórica e dois dias de parte prática, em São Carlos (SP).

O conteúdo envolve os conceitos sobre o tema, as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, o reuso de efluente tratado e aspectos sociais, além da instalação de um Jardim Filtrante e uma Fossa Séptica Biodigestora no sítio de um produtor rural.

Parceria estratégica

A capacitação é resultado de uma cooperação assinada na Agrishow, em Ribeirão Preto, no ano passado, e prevê também a elaboração de material técnico – cartilhas – para quem vive no campo e em áreas isoladas. “É uma parceria estratégica a fim de ampliar o acesso à informação qualificada sobre Saneamento Básico Rural”, avalia o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini.

Criado em dezembro de 1991 e ligado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), o Senar busca promover a educação, a informação e o conhecimento em agronegócio das pessoas do meio rural, através das ações de formação profissional rural, para auxiliar o homem e a mulher no campo a alcançarem sustentabilidade econômica e ambiental da produção rural.

“Vale acrescentar que antes mesmo da assinatura da cooperação, o Senar-SP havia capacitado mais de dez mil pessoas em saneamento básico rural, até 2023, além de já ter instalado dezenas de Fossas Sépticas Biodigestoras”, comenta o pesquisador Wilson Tadeu Lopes da Silva, que há mais de 20 anos atua com esse tema na Embrapa e contribuiu para que mais de 12 mil unidades da tecnologia estejam presentes em todo o Brasil.

Trabalho colaborativo

“No Estado de São Paulo, por exemplo, 1.555.000 pessoas moram na zona rural. Para que elas conheçam as tecnologias para tratamento de águas escuras e águas cinzas a Embrapa Instrumentação tem feito parceria com prefeituras, consórcio de bacias hidrográficas, Organizações Não Governamentais (ONGs), além de um curso virtual e gratuito que já possui 6915 inscrições desde o lançamento - há dois anos”, acrescenta o analista Renato Marmo, especialista em Saneamento Rural.

Para o gerente do Programa Promovendo a Saúde no Campo do Senar-SP, Roberto de Almeida Duarte, essa iniciativa é um exemplo para o saneamento em áreas urbanas. “É fundamental que a cidade se prepare, como o campo está fazendo, pois a falta de tratamento de esgoto nas cidades polui e prejudica também o meio rural e influencia negativamente na agenda ambiental”, aponta Duarte.

“A falta de saneamento básico deixa a pessoa mais doente, prejudica a produção agrícola e até o rendimento escolar das crianças. Além disso, a contaminação dos recursos hídricos e do meio ambiente afeta não somente quem vive no campo, mas também nas cidades, com água de pior qualidade – essa situação atinge em torno de 31 milhões de pessoas na zona rural e, para atender a essa demanda, o trabalho precisa ser feito de forma colaborativa”, finaliza Wilson Tadeu.

Leia Também