Embrapa e Baldan mostram como recuperar pastagens em Dia de Campo em São Carlos

A Embrapa Pecuária Sudeste e a Baldan, empresa de máquinas e implementos agrícolas, realizam no dia 16 de abril, em São Carlos (SP), o Dia de Campo "Estratégias para conversão de pastagens degradadas em sistemas produtivos intensificados". As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo link.

O evento é o primeiro de uma série de quatro encontros técnicos que busca levar soluções práticas para produtores e técnicos superarem o desafio das pastagens degradadas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer, em cinco estações, estratégias utilizadas para recuperar o pasto e o solo. Antes do início das estações, será apresentado o funcionamento da URT, com histórico da área e objetivos da implementação de cada um dos sistemas.

Na primeira estação, especialistas vão falar sobre o diagnóstico para identificação do nível de degradação de pastagens (solo e paisagem). Na sequência, o foco será o solo, com manejo da fertilidade e sistemas de preparo para implantação de estratégias de conversão de pastagens degradadas. Já na terceira, serão demonstrados o sistema de cultivo e as estratégias de implantação de sistemas intensificados, com resultados técnicos da URT.



Uma equipe do Banco do Brasil também fará parte do dia de campo e vai falar sobre políticas públicas e linhas de créditos nessa área. Na quinta e última estação, a Baldan vai expor implementos para preparo do solo e soluções em plantio e pulverização para sistemas intensificados e ILP.

Segundo o chefe de Transferência de Tecnologias, André Novo, a Embrapa Pecuária Sudeste possui tradição de experimentos de longa duração, principalmente com os sistemas integrados de leite e de corte, com o componente arbóreo.



No entanto, sob o ponto de vista de divulgação técnica e científica para produtores e técnicos, não havia uma área para demonstração de todas as diferentes estratégias, como a reforma direta de pastagem, a introdução de leguminosas na recuperação, o sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e ILP com safrinha e cobertura morta.



“A ideia é disponibilizar, para os diversos públicos que recebemos, informações detalhadas sobre custos, viabilidade, operação, necessidade de máquinas e investimentos, em diferentes níveis. Muitas pessoas podem não ter condições de implantar o ILP, mas terão acesso a outras alternativas demonstradas no local”, destacou Novo.



Para a Baldan, os Dias de Campo reforçam a missão da empresa de entregar tecnologia e qualidade ao produtor de todas as realidades: "A conversão de áreas degradadas exige mais do que máquinas: exige estratégia e o respeito à singularidade de cada solo. Na Baldan, é justamente isso que procuramos oferecer: soluções que realmente fazem a diferença para as necessidades do campo", coloca Robson Zofoli, diretor comercial da empresa.

A programação tem início às 8 horas e vai até as 13h.

Serviço

Dia de Campo - Estratégias para conversão de pastagens degradadas em sistemas produtivos intensificados

Data: 16 de abril de 2026

Horário: 8h às 13h

Local: Embrapa Pecuária Sudeste – São Carlos, SP

Inscrições aqui: https://www.embrapa.br/pt/busca-de-eventos/-/evento/501242

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