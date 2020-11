Embrapa adota formato digital para interagir com estudantes de São Carlos

Crédito: Divulgação

Qual a relação da lagartixa com a nanotecnologia e do arroto do boi com os gases de feito estufa? Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, essas perguntas serão respondidas de maneira digital, em palestras para os estudantes da rede pública de São Carlos (SP) que participam do Programa Embrapa & Escola.

Serão dois encontros, às 14h30, o primeiro nesta sexta-feira, 13, com o tema “É nano, tá ligado”, com o pesquisador Luiz Henrique Capparelli Mattoso, da Embrapa Instrumentação; o segundo, no dia 20 de novembro, sobre “Carne e leite: fatos e fakes”, com os pesquisadores Alexandre Berndt e Patrícia Anchão, da Embrapa Pecuária Sudeste.

A iniciativa conta também com a participação da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos e da Câmara Municipal, por meio de uma emenda do vereador Luis Enrique Paulino Carmelo (Kiki), que será destinada às escolas participantes. As palestras serão transmitidas ao vivo pelo canal do Facebook da Diretoria de Ensino – Região de São Carlos, uma das parceiras do Programa, no endereço https://www.facebook.com/gremioestudantildersaocarlos/.

Ciência e cidadania

“É um novo desafio, pois até 2019 fazíamos essas palestras presencialmente, interagindo com os estudantes e professores. Por outro lado, vamos utilizar recursos audiovisuais para explicar como a nanotecnologia está presente em nossas vidas e de que forma ela está ajudando o agro e outros setores do Brasil”, detalha o pesquisador Luiz Mattoso.

O pesquisador Alexandre Berndt argumenta que em uma empresa de pesquisa não há espaço para achismo, as opiniões são baseadas em fatos, em ciência e que “é importante levar a ciência para todas as instâncias e idades, principalmente para os estudantes. Eles são cidadãos que estão com sua formação em construção. Precisamos dar orientações para que eles possam ter discernimento para avaliar o que é fato e o que é fake”.

“Os animais emitem metano, um gás responsável pelo efeito estufa. É um processo natural de fermentação. No entanto, pesquisas indicam que a pecuária não é a principal causa do aquecimento global. É preciso separar o que é informação verdadeira da fake news”, explica Berndt, adiantando um pouco do que será discutido no dia 20.

Nova parceria

Uma das novidades neste ano é a parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto, que promove anualmente o programa educacional “Agronegócio na escola”. A ABAG/RP disponibilizou conteúdo em plataforma digital para aulas virtuais com textos, ilustrações, gráficos e vídeos para os professores e estudantes de São Carlos.

O Programa Educacional “Agronegócio na Escola” é realizado desde 2001, na região de Ribeirão Preto e atendeu mais de 250 mil alunos de 108 municípios. Já o Programa Embrapa & Escola começou em 1997, em Brasília (DF), e foi ampliado para todo o Brasil, com visitas aos Centros de Pesquisa e palestras nas escolas, o que permitiu chegar a três milhões de alunos.

