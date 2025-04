Embaixadores ambientais são diplomados na Câmara Municipal

Os embaixadores na diplomação de ontem: assumindo compromissos com a sustentabilidade e na programação de conhecimento - Crédito: Divulgação

Um grupo de mais de 100 Embaixadores Ambientais foi diplomado na manhã desta sexta-feira, 11 de abril, em solenidade oficial na Câmara Municipal de São Carlos com a participação de várias lideranças políticas, educacionais e empresariais da cidade.

O programa Embaixador Ambiental é uma ação conjunta entre Diretoria de Ensino, Ministério Público, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Câmara Municipal e São Carlos Ambiental. O objetivo do projeto é formar estudantes como agentes de conscientização ambiental em suas escolas e comunidades.

O promotor curador do Meio Ambiente e Urbanismo, Flavio Okamoto, não poupou elogios ao programa que ele coloca como fundamental para a sustentabilidade e o futuro da humanidade. “O lixo jogado pelas ruas e outros cantos da cidade acaba se tornando recipiente para acumular água e se tornar criadouro do mosquito da dengue nos tempos de chuva e, nos tempos de seca este mesmo lixo pode ser o que vai causar um incêndio através de uma simples bituca de cigarro. Assim, o cuidado correto com o lixo, com o resíduo sólido é algo fundamental”. Destacou ele.

A Dirigente Regional de Ensino, Débora Gonzalez da Costa Blanco, enfatizou o compromisso da Diretoria de Ensino de São Carlos em formar cidadãos conscientes e responsáveis. Ela ressaltou que os embaixadores têm o papel de propagar o conhecimento que adquirem para seus colegas e até para suas famílias. “Hoje, muitas vezes é importante que o jovem eduque ambientalmente os seus próprios pais, que foi quem lhes educaram um dia. Esses estudantes estão comprometidos em compartilhar o conhecimento adquirido e promover ações sustentáveis entre seus colegas e professores”, destaca ela.

O presidente do SAAE, Derike Contri usou a palavra e comentou que a formação de cidadãos conscientes é fundamental. “Nos preocupamos com a água. Nos parece que cada vez mais tiramos muito da natureza e não sabemos se ela tem capacidade de se refazer. Assim, desconfiamos que o estoque de água está se reduzindo, pois nossos poços artesianos produzem cada vez menos água. O uso consciente da água, a economia, o cuidado é fundamental, assim como o cuidado com o lixo e etc”, comentou Contri.

Leia Também