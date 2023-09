Embaixadores ambientais buscam inspiração durante visita a aterro sanitário

SIGA O SCA NO

Brayan, durante a visita: "Isso me deixou mais consciente da importância de nossas ações individuais e coletivas para cuidar do nosso planeta” - Crédito: Divulgação

Um grupo de estudantes representando unidades escolares da rede estadual de ensino de São Carlos teve a oportunidade enriquecedora de visitar o Aterro Sanitário da cidade na quarta-feira, 6, às margens da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215).

A visita fez parte do programa "Embaixadores Ambientais", uma ação conjunta entre Diretoria de Ensino, Ministério Público, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Câmara Municipal e São Carlos Ambiental. O objetivo do programa é formar estudantes como agentes de conscientização ambiental em suas escolas e comunidades.

A visita ao aterro sanitário proporcionou uma experiência marcante para os jovens embaixadores. Um dos estudantes, Brayan Otávio Lourenço Rocha da Silva estudante do ensino médio da Escola Estadual Dona Aracy Leite Pereira Lopes, destacou que "uma das coisas que mais me cativou foi a atenção cuidadosa que eles dedicam aos funcionários e aos visitantes. Fiquei atento ao protocolo rigoroso de segurança e higiene implementado para proteger a saúde de todos os envolvidos. Além disso, a diferença entre um aterro sanitário e uma lixão ficou muito clara para mim"

O estudante continuou destacando a conscientização sobre a importância de descartar resíduos de maneira responsável e ambientalmente sustentável. "Isso me deixou mais consciente da importância de nossas ações individuais e coletivas para cuidar do nosso planeta. Ser um embaixador ambiental está me fazendo considerar a possibilidade de trocar meu projeto de vida de chefe de cozinha pela engenharia ambiental."

Os estudantes foram recebidos por uma equipe de profissionais da São Carlos Ambiental, responsável pela coleta dos resíduos sólidos de São Carlos que orientaram os visitantes pela instalação e explicaram todo o processo. Além disso, os jovens embaixadores participaram da discussão sobre práticas sustentáveis e a importância da conscientização ambiental em suas comunidades escolares. Eles também receberam dicas sobre como podem divulgar o conhecimento adquirido durante a visita em suas unidades escolares.

O principal objetivo da visita foi sensibilizar os estudantes para a importância da gestão responsável dos resíduos e mostrar como pequenas mudanças de hábitos podem ter um impacto positivo no meio ambiente.

A Dirigente Regional de Ensino, Débora Gonzalez da Costa Blanco, enfatizou o compromisso da Diretoria de Ensino de São Carlos em formar cidadãos conscientes e responsáveis. Ela ressaltou que os estudantes que participaram da visita ao aterro foram diplomados no início do ano como embaixadores ambientais em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal de São Carlos. Esses estudantes estão comprometidos em compartilhar o conhecimento adquirido e promover ações sustentáveis entre seus colegas e professores.

Essa visita ao Aterro Sanitário de São Carlos foi mais do que um passeio, foi uma oportunidade para os estudantes se tornarem defensores do meio ambiente e agentes de mudança em suas escolas e comunidades. O futuro sustentável de São Carlos está nas mãos dessa nova geração de embaixadores ambientais, que está determinado a fazer a diferença.

