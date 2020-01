Em visita a São Carlos, americanos conhecem tecnologias da agricultura tropical

Crédito: Ana Maio

Um grupo de nove estudantes de agronomia da Texas A&M University, dos Estados Unidos, visitou a Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos) na manhã desta segunda-feira, 6, para conhecer as tecnologias da agricultura tropical.

De acordo com o professor Terry Joe Gentry, esta foi a quarta vez que ele trouxe estudantes de graduação à Embrapa Pecuária Sudeste. “Estamos visitando vários lugares do Brasil e o grupo tem interesse em produção animal. A ideia é expor a eles as novas tecnologias e os diferentes sistemas de produção do país”, explicou Terry.

O grupo, que visitou o sistema de produção de leite, a vitrine de forrageiras e o sistema ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), pode conhecer diferentes tipos de capins utilizados na alimentação animal. No sistema integrado ILPF, os pesquisadores Patrícia Santos e José Ricardo Pezzopane apresentaram dados climáticos e falaram dos benefícios da madeira na integração.

Patrícia também mostrou aos alunos a conectividade no campo, já que naquela área existem instalações que permitem a transmissão de dados de sensores às nuvens. Com essas informações, os pesquisadores da Embrapa monitoram as atividades dos animais – ócio, deslocamento e ruminação - em tempo real. No sistema de leite, o grupo ouviu sobre o manejo, a produção e as forrageiras utilizadas.

