Em um dia ensolarado, Nino Carneiro cumpre mais 22km de peregrinação pelo Caminho da Fé

Mais um dia, o 9º da peregrinação religiosa até o santuário de Aparecida, foi cumprido neste sábado, 17, pelo aposentado Nino Carneiro, 63 anos. Ele reside em São Carlos desde 2002.

Ele e o padre Carlos saíram de Consolação às 7h e o dia foi marcado por muito sol e um dia aprazível. Às 14h30 chegaram em Paraisópolis. Foram 22 quilômetros de caminhada.

Neste domingo, 18, será cumprido o 10º dia, quando ambos irão pelo Caminho da Fé, de Paraisópolis até Luminosa. Serão mais 24 quilômetros em terras mineiras.

RELATO DO CORAÇÃO

O sábado foi relatado com emoção por Nino Carneiro. Foram 22 quilômetros marcantes sob sua visão.

“Consolação é uma cidade de aproximadamente 1,7 mil habitantes. Me chamou muito atenção a quantidade de canários da terra no chão, em frente às casas e nos fios de eletricidade. Perguntando a uma senhora qual o segredo de tantas aves canoras, ela me respondeu que é rotina dos moradores de Consolação jogar sementes nas calçadas para eles. Assim ninguém os prende em gaiolas.

Até Paraisópolis, as paisagens da Serra da Mantiqueira são tão lindas que até as subidas íngremes quase que passaram despercebidas. E olhe que foram perto de 10 km de subidas.

Mais uma vez o povo mineiro está de parabéns!

Parece que quanto mais perto de Aparecida, mais cordial é o povo mineiro.

O padre Carlos não é muito conversador, mas o pouco que fala, é com muita maestria.

Eu que sou um contador de piadas. Até tentei, mas logo percebi, que seria melhor partir para outros assuntos sérios.

Nossas maiores dificuldades são a falta de apoio da organização do Caminho da Fé. Faltam muitos lugares para podermos sentar e abastecimento de água.

Como Beneditino que sou, carrego 2,5 litros de água em gelo e mais um litro de água fresca que é para passar na cabeça, rosto e lavar as mãos.

A peregrinação que se inicia a um agradecimento e ou uma promessa, começa a tornar-se realidades após a metade do trajeto.

Daqui pra frente nenhum obstáculo me impedirá de realizar meu sonho.

Minha filha (Beatriz Ornelas Carneiro, 30 anos, formada em Moda) vem me buscar em Aparecida e me levar para são Carlos. Ela reside em São Paulo e é o melhor presente que Deus me deu”.

