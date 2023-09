Em um dia, choveu quase a média do mês de setembro

Crédito: Whatsapp SCA

Segundo a Defesa Civil de São Carlos, choveu o equivalente a 50 milímetros nesta quarta-feira (28). A média para o mês é de 85.79 mm.

A chuva trouxe transtornos. O córrego do Mineirinho transbordou e a água invadiu a rotatória do Cristo, sendo necessário interromper o trânsito no local. A avenida Trabalhador São-Carlense na região do terminal rodoviário também ficou alagada.

Onze ocorrências de queda de árvores foram atendidas pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CPFL, Departamento de Trânsito e Secretaria de Serviços Públicos.

Um posto de combustíveis no Jardim Paulistano precisou ser interditado, devido a cobertura ter sido danificada pelas rajadas de vento.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa, o forte calor fornece energia para a formação de nuvens cumulus que provocam chuvas como a de ontem, que são localizadas e com fortes rajadas de vento e podem vir acompanhadas com granizo. Geralmente ocorrem em um curto espaço de tempo.

Leia Também