Em tempos de coronavírus, Acorde lança campanha para arrecadação de recursos

Há 32 anos a Acorde é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que presta serviços à nossa comunidade, fortalecendo os vínculos sociais e defendendo os direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, paralisia cerebral, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down. Ao longo desse tempo, milhares de pessoas foram beneficiadas pelos atendimentos prestados pela instituição.

Todo esse empenho e dedicação realizados por uma equipe multidisciplinar refletem na qualidade de vida das crianças, jovens e adultos atendidos pela Acorde – que nos dias de hoje são quase 200 assistidos.

O objetivo da instituição é prestar assistência, prevenir e promover a saúde das pessoas com deficiência intelectual, oferecendo independência e inclusão social a quem mais precisa.

Junto a isso, educação e atividades intelectuais e físicas dão suporte ao desenvolvimento do assistido, formando um cidadão capaz de participar ativamente de nossa sociedade.

Toda essa estrutura, bem como o trabalho desenvolvido são oferecidos de forma gratuita às pessoas de São Carlos e Região. Ao contribuir com a Acorde você garante a continuidade dos atendimentos e auxilia na manutenção e ampliação da organização.

Como contribuir?

- Através da Central de Doações, a Acorde liga para você e te deixa por dentro de tudo o que está acontecendo na entidade. Assim você tem a certeza de que seu dinheiro é destinado a um projeto social sério e comprometido com o bem estar de nossa comunidade.

- O mensageiro passa em sua casa no dia e horário combinados, portando crachá de identificação e lhe entregando um recibo no valor de sua doação.

Caso não possa sair para receber nosso mensageiro, disponibilizamos um meio prático para que essa corrente de solidariedade não se desfaça num momento tão importante como esse!

Uma simples transferência ou depósito bancário ajudará muito a Acorde a manter seu trabalho.

Quando a Acorde ligar, diga “SIM” e contribua!

Telefones para contato: (16) 3411-3082 / 3411-3084 e (16) 99243-9707 (WhatsApp).

