Em São Carlos, na pandemia, igreja católica atende 7,6 mil pessoas e trabalha com 1,5 mil voluntários

Crédito: Divulgação

O trabalho social, voltado para ações solidárias, é uma marca da igreja católica que possui membros espalhados pela sociedade. Uma delas é a São Vicente de Paulo, conhecida como Vicentinos e que atende famílias regularmente cadastradas.

Porém, em época de pandemia da Covid-19, o que trouxe danos para a economia brasileira e atingiu seriamente o sistema de saúde, abalou a sociedade de uma forma tal que, para evitar a aglomeração, o Governo do Estado decidiu por várias iniciativas para evitar a aglomeração. Uma delas o isolamento social, que evita a propagação deste vírus letal, que causa graves infecções pulmonares.

Com isso segmentos deixaram de funcionar e muitos trabalhadores perderam o emprego. Segundo o padre Robson Luiz Caramano de Camargo, 31 anos, assessor de comunicação e imprensa na Diocese de São Carlos, a igreja católica não se furtou do atual momento e intensificou as ações sociais e hoje atende aproximadamente 7,6 pessoas somente em São Carlos, onde as 30 paróquias no município trabalham diariamente para atender as necessidades. Um grupo de 1,5 mil voluntários estão na linha de frente, colocando em risco a própria saúde em prol de famílias que necessitam de auxílio.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Na tarde desta quinta-feira, 30, o São Carlos Agora entrevistou o padre Robson que foi sabatinado e respondeu a todos os questionamentos, salientando que as ações sociais se intensificaram e detalhou os protocolos de saúde que estão inseridos entre os presentes.

Paralelamente informou que somente os voluntários fora do grupo de risco (acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes) não trabalham nas ruas e realizam atividades paralelas em suas casas para não se expor a uma possível contaminação.

Detalhou ainda sobre os grupos de jovens, as missas virtuais e como poderá ser as atividades religiosas pós-pandemia.

A ENTREVISTA

Padre Robson Luiz Caramano

São Carlos Agora - Em época de pandemia Covid-19, quais as ações sociais da igreja? Quantos são os gestos solidários e quantas famílias são atendidas em São Carlos?

Padre Robson Luiz Caramano de Camargo - A Igreja é um corpo, e como todo corpo, possui seus membros. Na Igreja um membro importante na Ação Social é a Sociedade de São Vicente de Paulo, conhecido como Vicentinos. Eles estão presentes em todas as paróquias do nosso município e atendem famílias já cadastradas em seu sistema. Atualmente contamos com 250 famílias cadastradas neste programa de promoção social da Igreja.

Devido a quarentena muitas outras famílias tem se somado a estas 250. Atualmente socorremos em São Carlos e nas cidades circunvizinhas 7600 pessoas diretamente.

Além deste trabalho social nas realidades onde a Igreja está inserida, temos uma presença na capelania de hospitais, como a Santa Casa de Misericórdia, onde a Igreja está empenhada nas campanhas de arrecadação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Na cidade de São Carlos, ainda, atendemos cerca de 200 moradores de rua através de duas casas de acolhimento: uma é a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, e, recentemente, a Igreja abriu mais uma casa de trabalho com esta população que é a Comunidade Obra Lumen. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social a Igreja atua nas ruas com esta população através da Pastoral de Rua, levando alimento e propiciando dignidade aos atendidos.

SCA - Quantas paróquias trabalham em São Carlos para atender a demanda? Tem um número aproximado de voluntários que estão nesta empreitada?

Padre Robson - Dom Paulo Cezar Costa, nosso Bispo Diocesano, pediu aos padres que todas as igrejas (paróquias) estivessem dispostas a colaborarem no combate aos efeitos da pandemia. Bem por isso, todas as 30 paróquias do município de São Carlos estão com suas portas abertas para colaborar com a sociedade e as autoridades civis e sanitárias no que for preciso para o combate ao novo coronavírus. Hoje, nesta frente social, temos aproximadamente 1500 mil pessoas entre jovens e adultos, que se empenham nesta rede do bem.

São Carlos Agora - Durante os trabalhos comunitários feitos de casa em casa, os voluntários obedecem as recomendações e se protegem adequadamente para evitar o contágio da Covid-19?

Padre Robson - Sim. Existem alguns protocolos. Se os alimentos forem retirados na casa da pessoa ela pode deixar o alimento na calçada e o voluntário (sempre são os escolhidos que estão fora do grupo de risco e que, de preferência, não morem com pessoas deste quadro) devidamente equipado coleta estes alimentos, leva até a central de recebimento (as igrejas) lá uma outra equipe realiza a higienização e já prepara as cestas e/ou armazena na dispensa para socorrer de acordo com a necessidade. Em linhas gerais o protocolo é este, podendo se alterar de acordo com a realidade.

São Carlos Agora - Paralelamente os voluntários ensinam as pessoas como devem proceder para que evitem igualmente o contágio em suas respectivas comunidades?

Padre Robson - Este trabalho é consequência da ação solidária. Desde o início da quarentena a orientação para os católicos é para que fiquem em casa e evitem a circulação, correspondendo com o que pede as autoridades sanitárias. Ao estarmos com as igrejas como ponto de arrecadação nós buscamos orientar aos fieis de como devem proceder. Quanto a conscientização ela acontece através dos grupos de whatsapp das mais diversas pastorais e movimentos por membros das nossas comunidades que, voluntariamente, vão ajudando uns aos outros.

São Carlos Agora - Com a chegada da pandemia, as ações se multiplicaram. Mas a igreja católica realiza atos solidários com regularidade? Poderia elencar alguns?

Padre Robson - O que fazemos hoje não é nada novo. Apenas estamos fortalecendo o que já temos. A obrigação da Igreja são os Pobres e a Evangelização. Socorremos os pobres com a caridade (aos necessitados, doentes, enlutados...) e realizamos a Evangelização através da propagação do Evangelho, oferecendo que os fieis se conectem com Deus e sintam-se fortalecidos em suas vidas.

São Carlos Agora – A igreja católica, com o tempo, agregou grupos de jovens em várias paróquias. O que eles fazem em termos religiosos e solidários para suas respectivas comunidades?

Padre Robson - Hoje, mais do que em outros momentos, os jovens tem sido peça chave nas comunidades. Eles, por estarem fora do grupo de risco, tem se movimentado de maneira aguerrida para colaborar com a Igreja em campanhas. Eles estão socorrendo as pessoas através de arrecadações, por meio de iniciativas nas redes sociais.

São Carlos Agora - Os grupos de jovens é a renovação do catolicismo? Por que?

Padre Robson - É uma renovação porque não há nada melhor do que um jovem evangelizando outro jovem. Eles se entendem muito bem na linguagem, na cultura, no jeito. Por isso, torna-se uma renovação por exigir de nossas paróquias um novo modo de atuar e de evangelizar.

São Carlos Agora - Em São Carlos, as medidas de isolamento realizadas pelas autoridades sanitárias são adequadas na opinião da igreja?

Padre Robson - Na minha análise, as medidas do município têm seguido as recomendações do Estado, da Federação e da própria Organização Mundial da Saúde. A Igreja compartilha desta necessidade neste momento tão delicado e novo para as instituições e para os indivíduos da sociedade.

São Carlos Agora - Quais os cuidados que os religiosos têm para que não se exponha ao contágio do Covid-19?

Padre Robson - Evitarem aglomerações, realizarem o uso de máscaras, higienizarem constantemente as mãos. No fundo é estarem atentos aos cuidados constantemente apresentados nos meios de comunicação. Sem pânico ou neuroses, a boa educação e higiene já nos previne de muitos riscos de contágio.

São Carlos Agora - As missas passaram a não ter público. A igreja concorda com tal iniciativa para evitar a aglomeração? Por que?

Padre Robson - Concordamos por dois motivos: 1º há muitas pessoas em nossas celebrações; 2º muitas delas dentro do grupo de risco. Seria uma irresponsabilidade de nossa parte expor estas pessoas a vírus em uma situação de aglomeração como nossas missas e ritos. Lembrando aqui que nós passamos uma Semana Santa na quarentena, uma semana na qual milhares de fieis se reuniriam, em tempos normais, em nossos templos.

São Carlos Agora - As missas são virtuais. Todas as igrejas realizam os cultos? Os fieis aderiram a essa nova modalidade de fé cristã? Quando a pandemia passar existe projeto para que a internet continue a integrar a comunidade religiosa?

Padre Robson - Temos na Igreja a Pastoral da Comunicação. Dentre as suas inúmeras atribuições uma delas é ajudar a Paróquia a atuar nas redes sociais/na mídia. Atualmente grande maioria das paróquias, se não todas, possuem conta no Facebook e tem transmitido as celebrações. Os fieis tem aderido positivamente a estes meios. Entendendo que é apenas um momento e, esperamos que em breve, tudo volte ao normal. Mas, mesmo assim, fora da quarentena, a Igreja seguirá com inúmeras ações e interações nas redes sociais. A Pandemia configurou uma realidade sem volta.

São Carlos Agora - Para a igreja, a imprensa tem sido um caminho para poder levar o trabalho realizado para ajudar as comunidades mais necessitadas?

Padre Robson - A imprensa tem sido imprescindível na sua função de informar. Ao dar uma informação colabora com a formação de opinião. Avalio que as instituições, dentre elas as midiáticas, tem buscado somar forças para um trabalho conjunto para o bem de todos. Ainda, particularmente, gostaria de ressaltar, tenho acompanhado, em muitos sites de nosso municípios, dentre eles o São Carlos Agora, em cada notícia de ação solidária da Igreja Católica, das Igrejas Evangélicas, das Instituições da sociedade, em cada informação o portal não apenas presta um serviço aos munícipes como incentiva estas ações motivando outros a fazê-las.

Considerações finais

Padre Robson - Gosto muito de uma frase de um escritor e padre francês chamado François Rabelais que diz: “Conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram quando podiam”- hoje a gente pode fazer a diferença se a gente quiser fazer diferente. Coragem!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também