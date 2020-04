Em São Carlos, Ipem-SP verifica medidores de gases de exaustão veicular

O Ipem-SP, (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, por meio da regional de São Carlos, realizou nesta terça-feira, 28 de abril, a verificação inicial de 6 medidores de gases de exaustão veicular na fábrica deste instrumento, a empresa Tecnomotor Eletrônica do Brasil SA, localizada em São Carlos.

O objetivo é verificar os instrumentos, conforme portaria Inmetro nº 155/2005, utilizados para a medição dos gases de exaustão dos veículos automotores que possuam motores de ignição por centelha (ciclo Otto). Estes instrumentos são utilizados para determinar a fração volumétrica dos seguintes gases componentes da exaustão veicular: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos (HC, em termos de n-hexano).

Este serviço é utilizado por órgãos públicos de trânsito, organismos de inspeção veicular, oficinas de manutenção veicular e demais detentores deste instrumento.

