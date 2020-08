Em São Carlos, Feira Virtual de Ciências conta com 525 inscritos

Crédito: Divulgação

Neste novo contexto de pandemia e isolamento social, a equipe de Difusão de Ciências do CEPOF/Instituto de Física de São Carlos (USP) tem se reinventado. Enquanto a equipe de produção filma aulas no estúdio de TV do CEPOF, os trabalhos de Difusão junto às escolas continua, por meio de várias atividades, que incluem Desafios Virtuais de Ciências, com o tema "Ciência a Partir de Casa". Por meio destes desafios, professores e alunos estão desenvolvendo e filmando experimentos desenvolvidos com os kits educacionais "Aventuras na Ciências", doados pelo CEPOF.

Os vídeos produzidos estão sendo exibidos na TV e site gerenciados pelo CEPOF. Além disso, foi feita live pelo Prof. Euclydes Marega Jr., em comemoração ao evento "Marcha pela Ciência", com a participação de diversas escolas. Como ação frequente, destaca-se a participação do CEPOF em reuniões semanais da EMEB Ulysses Ferreira Picollo, que trata do acompanhamento do sistema de ensino à distância e do Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, como parte do projeto EduSCar.

Dentre as atividades futuras, neste mês de agosto o CEPOF fará a tradicional Semóptica - Semana da Óptica, que desta vez acontecerá através de recursos virtuais. Por fim, o CEPOF realizará em outubro a "Feira Virtual de Ciência e Tecnologia da USP/DE 2020", que ocorrerá durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já são mais de 97 Clubes de Ciências inscritos, com 525 professores e alunos envolvidos.

Os Clubes farão uma monografia e um vídeo explicando uma invenção importante e falando de seus inventores. A coordenadora de Difusão de Ciências, Profa. Wilma Barrionuevo está atendendo aos Clubes por meio de encontros virtuais. Após o evento, os vídeos serão transformados em material educacional para a TV e site do CEPOF e para o site do Ministério da Educação.

O professor Sebastião Pratavieira coordenará a equipe do CEPOF que anualmente julga os trabalhos da Feira. Os Clubes melhores colocados ganharão troféus, medalhas e certificados. Este trabalho é fruto de importante parceria entre o CEPOF e a Diretoria de Ensino, Região de São Carlos, que abrange sete municípios.

A equipe coordenadora das ações de Difusão do CEPOF é:

Coordenadores Gerais: Prof. Vanderlei Bagnato, Prof. Euclydes Marega Jr. e Prof. Sebastião Pratavieira;

Coordenadora de Difusão junto às escolas: Profa. Wilma Regina Barrionuevo;

Coordenador de programas para TV e internet: Brás José Muniz;

Coordenação de Difusão em Jornalismo Científico: Ms Kleber Jorge Savio Chicrala;

Coordenadoras pela Diretoria de Ensino - Região de São Carlos; Dirigente Profª Débora Gonzalez Costa Blanco e Profa. Marilia Faustino. (Wilma Barrionuevo e Rui Sintra - CEPOF-IFSC/USP)

