Em São Carlos famílias carentes e moradores de rua são atendidos pela igreja

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município de São Carlos a igreja católica, através dos Vicentinos, Novas Comunidades e agentes de pastorais das paróquias, socorre os mais necessitados da sociedade através de auxilio com alimentação, fraldas geriátricas, abrigo e medicamentos.

"Os padres tem total liberdade para atuarem na linha de frente do combate ao coronavírus; principalmente, que estejam socorrendo os mais necessitados neste momento de dificuldade para todos", afirmou Dom Paulo Cezar, Bispo da Diocese. "É desejo nosso de que a Igreja esteja empenhada em liderar as comunidades para que os impactos deste vírus sejam os menores possíveis. Por isso estamos motivando os padres a criarem, junto com a sociedade civil, as autoridades locais, e os agentes de pastorais, espaços de gerenciamento de crise social", ressaltou o bispo.

Na cidade de São Carlos 800 pessoas estão sendo assistidas pela Sociedade São Vicente de Paula. São membros de famílias já assistidas antes da crise. Soma-se agora outras famílias que estão surgindo de acordo com a necessidade.

Moradores de rua também são foco da ação em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Estamos acolhendo entre 30 e 35 pessoas em situação de rua, contando com o auxílio da Comunidade Obra Lumen. Somando-se aos 30 que a Prefeitura já acolhe na Casa de Passagem e aos outros aproximadamente 80 que são acolhidos pele Comunidade Missionária Divina Misericórdia, hoje estamos colaborando no acolhimento e quarentena de quase 150 pessoas" - relata Padre João Vitor.

O padre ressaltou ainda que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento está oferecendo os marmitex para almoço e jantar de segunda a sexta-feira, e os insumos para que as Pastorais de Rua possam preparar refeições no sábado e domingo.

