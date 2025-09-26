(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Tarifaço do Trump

Em São Carlos, Alckmin diz que aposta em acordo com os EUA para reduzir tarifaço de Trump

26 Set 2025 - 18h01Por Da redação
Geraldo Alckmin este em São Carlos nesta sexta-feira - Crédito: Sca

O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 26 de setembro, em São Carlos, que aposta em um acordo do Brasil com os Estados Unidos para reduzir ou eliminar o “tarifaço” baixado pelo presidente Donald Trump, que impôs uma taxa de 50% sobre centenas de produtos brasileiros, tornando-os mais caros no mercado norte-americano e menos atrativos para os consumidores daquele país.

Alckmin destacou que, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve participar de uma reunião virtual com Trump na próxima semana.
“O Brasil tem uma história de parceria e amizade com os Estados Unidos. O Brasil não é um problema para os Estados Unidos, o Brasil é solução. Se você pegar os países do G20, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial apenas com três: Reino Unido, Austrália e Brasil. E esse superávit é crescente. Dos dez produtos que eles mais exportam para nós, oito não pagam impostos, é zero. Então, foi dado um passo importante com o gesto do presidente (Donald) Trump e do presidente Lula”, afirmou.

Segundo o vice-presidente, os dois países podem ganhar com um entendimento. “Agora vamos ter novos passos para podermos avançar ainda mais e construirmos um ganha-ganha, que é o que deve ser o comércio exterior. Eu exporto mais e você exporta mais para mim. Quem ganha é a sociedade, pois você estimula a competitividade”, explicou.

Ele também avaliou como positiva a sinalização de Trump a Lula durante a reunião da ONU. “O presidente Lula sempre defendeu o diálogo e a negociação. Essa sempre foi a postura do Brasil”, comentou.

Alckmin ressaltou ainda o engajamento do setor produtivo brasileiro. “Temos tido o apoio do empresariado brasileiro, que tem trabalhado junto com o governo, e também do empresariado norte-americano, com destaque para a U.S. Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Vamos agora dar outros passos. Acho que há espaço para um bom entendimento”, concluiu.

