Em São Carlos, a comunicação pública da ciência em 8 atos

Crédito: Divulgação

“Quem faz pesquisa é quem está com a tocha na mão, descortinando o escuro”

Marcos Buckeridge

Diretor do Instituto de Biociências da USP

No palco iluminado, 21 maratonistas chegam à reta final de um desafio que já dura 30 horas. Eles só têm 8 minutos para falar e buscam despertar no público aquele encanto que se vislumbra nos olhos das crianças quando são despertas pela luz da curiosidade.

Quem nunca passou pela experiência de compartilhar um conhecimento científico não tem ideia de quanto 8 minutos se esvaem rapidamente e de quanto esforço demanda encontrar a essência do que se quer dizer. No princípio, as ideias estão emaranhadas como fios cheios de nós. Então, é preciso desfazer cada nó e construir novas conexões, de preferência inusitadas, buscando relacionar o que se passa dentro dos laboratórios dos cientistas com a vida das pessoas que estão na plateia.

Fazer comunicação pública da ciência em um palco é um trabalho de artesão: cada peça criada é única, feita sob medida para o público a que se destina, naquele momento e lugar. É por isso que não há uma fórmula mágica a ser ensinada, mas sim um fazer que se ensina enquanto faz. Nesse ponto, a comunicação pública da ciência se aproxima da arte.

Para exercitar essa arte, 21 participantes chegaram ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, na manhã de sábado, 26 de outubro. Tudo começou com um workshop de preparação em que cinco facilitadores se revezaram para compartilhar suas experiências nas diferentes facetas da comunicação pública da ciência: escrevendo reportagens, coordenando eventos, assessorando projetos de extensão, declamando poesias, fazendo jogos eletrônicos e construindo roteiros para podcasts e vídeos. Nas múltiplas formas de levar a ciência a conhecimento público, destaca-se uma mesma ânsia: mostrar que pesquisar é essencial para a sobrevivência da humanidade.

Como é na escuridão que vislumbramos o quanto a luz se faz necessária, vivemos um momento propício para que mais e mais pessoas se engajem no desafio de promover a comunicação pública da ciência. Pode ser por meio de uma apresentação de até 8 minutos, tal como esses 21 participantes fizeram no palco iluminado do auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano na tarde de domingo, 27 de outubro. Mas também pode ser de inúmeras outras maneiras, o importante é nunca deixar que a luz se apague.

Leia mais e confira os oito vídeos: icmc.usp.br/e/afccc

