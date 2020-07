Em “rua morta”, morador manifesta “luto” no Jardim Alvorada

Crédito: Divulgação

“Venho manifestar meu luto pela rua. Ela já está morta há muito tempo! Está completamente esburacada, e mesmo com relatos à Prefeitura Municipal, nada foi feito!”

Com esta frase, um morador residente na rua Dr. Domingos Faro, no Jardim Alvorada, buscou definir o estado do leito asfáltico da via, através de denúncia realizada na manhã desta terça-feira, 14, ao São Carlos Agora.

Via WhatsApp o reclamante informou que há dias aconteceu recapeamento em algumas ruas do bairro, as consideradas principais. Porém, onde reside, permaneceu esquecida.

Devido ao grande número de buracos e o asfalto esfarelar, por ser velho, o reclamante informou que muitos motociclistas derraparam e sofreram queda. Outro fato é o atrito dos pneus de veículos com pedras que espirram em direção às residências. “A rua está um lixo de fora a fora!! Literalmente”, lamentou.

