Em plano de reestruturação, Volks não descarta demissões na planta de São Carlos

A crise econômica que atinge o Brasil, devido a pandemia da Covid-19 pode resultar em demissões na fábrica de motores da Volkswagen, em São Carlos. As informações foram passadas na manhã desta quinta-feira, 20, através de nota oficial divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

Diretores participaram de reuniões realizadas na terça-feira, 18 e quarta-feira, 19, com outros representantes sindicais das fábricas de São Bernardo do Campo e de Taubaté.

Na oportunidade, diretores da empresa apresentaram um Plano de Reestruturação da empresa automobilística e nela, inclui uma medida de flexibilização que inclui a planta de São Carlos.

Um dos itens da montadora está a redução de 35% em média, do efetivo nas quatro fábricas no Brasil. Desta forma, o processo de negociação com a Volkswagen continua na próxima semana.

A NOTA

Abaixo, a íntegra da nota enviada pelo Sindicato ao São Carlos Agora:

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, vem através da presente nota, esclarecer que participou das reuniões realizadas na terça-feira, 18 e quarta-feira, 19, na matriz, em São Bernardo do Campo, juntamente com os representantes sindicais das fábricas de São Bernardo do Campo, no ABC e de Taubaté.

Na oportunidade a empresa apresentou a pauta referente ao Plano de Reestruturação da Volkswagen nas plantas da montadora no Brasil, com várias medidas de flexibilização, que inclui a planta de São Carlos.

Entre a pauta da empresa está a redução de 35% em média, do efetivo nas quatro fábricas da montadora no Brasil. Desta forma, o processo de negociação com a Volkswagen continua na próxima semana.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, juntamente com o CSE (Comitê Sindical de Empresa) na Volks e a Comissão de Fábrica na Volks, estão empenhados em manter os direitos dos trabalhadores, assim, seguem avaliando a pauta da empresa, para que o impacto seja o menor possível”.

