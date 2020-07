Em parto inesperado, bebê nasce na UPA Vila Prado

Em meio a pandemia, a alegria do nascimento de uma criança. A equipe do Samu e da UPA Vila Prado realizaram um parto inesperado no começo da manhã deste sábado (4).

Era por volta das 7h05, começo de um novo plantão. A técnica de enfermagem Sônia Pacagnan é surpreendida por um carro que chega com urgência, buzinando na UPA. Ao verificar o que estava acontecendo ela encontrou a esposa do motorista, uma jovem de 24 anos, em trabalho de parto. Com a ajuda da técnica de enfermagem e da equipe da UPA a menina veio ao mundo.

O SCA apurou que a jovem Bruna é mãe de outro filho e mora na avenida Morumbi. No final da tarde de ontem ela começou a sentir dores e às 5h deste sábado as contrações se intensificaram. Após tomar banho, ela saiu de carro com o marido com destino a maternidade, mas no caminho a bebê começou a nascer. O pai não pensou duas vezes e parou na UPA e também auxiliou no parto.

A mãe não estava realizando o pré-natal, por isso não tinha previsão de quando a filha iria nascer. Ela e a bebê passam bem.

