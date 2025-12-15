Em parceria com o Senai, prefeitura oferece curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque

Máquina de costura - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAI, está oferecendo gratuitamente o curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque, voltado para a formação de profissionais qualificados na área de confecção, um dos setores mais importantes da economia local.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Adjunta de Trabalho, Emprego e Renda e pelo Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, com o objetivo de ampliar a qualificação técnica e gerar novas oportunidades de emprego para jovens e adultos da cidade. As aulas acontecerão de 12 de janeiro a 15 de abril de 2026, sempre às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h às 17h, na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa do Trabalhador até 19 de dezembro de 2025 e de 5 a 8 de janeiro de 2026, das 8h30 às 16h30, mediante apresentação dos documentos originais de RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade, sendo necessário ter no mínimo 16 anos completos.

O curso oferece formação completa que inclui o manuseio das máquinas industriais reta e overloque, interpretação de moldes, ajustes técnicos, execução de costuras, montagens e acabamentos, além de boas práticas de ergonomia e segurança no trabalho. Com o apoio do SENAI, a iniciativa busca preparar mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado de confecção com eficiência, qualidade e profissionalismo, ampliando as possibilidades de emprego e crescimento para os participantes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia ou procurar diretamente a Casa do Trabalhador.

