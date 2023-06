Em mutirão, 974 doses de vacinas contra gripe e Covid-19 são aplicadas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu mais três plantões de vacinação neste final de semana, aplicando imunizantes contra a influenza (gripe) e contra a Covid-19 e contribuindo, assim, com a redução das cargas virais no município.

No Centro Municipal de Especialidades (CEME), 478 vacinas foram aplicadas no sábado (17/06), enquanto, no domingo (18/06), foram mais 279 vacinas. Também neste segundo dia, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram presentes na 16ª Corrida Unicep, ocasião em que mais 217 doses chegaram ao braço da população.

Juntando os três plantões, o número de doses aplicadas contra a gripe totalizou 508 imunizações e, em relação à vacina bivalente contra a Covid-19, foram mais 466 doses. Somadas, foram 974 doses utilizadas no final de semana.

Ao longo da semana, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) continuam vacinando normalmente das 7h30 às 16h30. Tanto a vacina contra a gripe quanto a vacina bivalente contra a Covid-19 estão disponíveis para todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos.

É importante lembrar que, para receber a vacina bivalente contra a Covid-19, é necessário que o munícipe tenha tomado ao menos duas doses anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

