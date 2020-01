Em menos de 1h, choveu o equivalente a 75,5 milímetros

Crédito: Reprodução

A Prefeitura de São Carlos informa que devido a forte chuva no final da tarde desta quinta-feira (02/01), em uma intensidade de 75,5 mm em menos de 60 minutos, ocorreram pontos de alagamentos como na rotatória do Cristo, da Praça Itália e do CDHU e baixada do mercado municipal.

As equipes de limpeza do município já estão trabalhando. A Defesa Civil também registrou o desmoronamento de terra e pedras na rua Itália, na região do pontilhão da Vila Prado. O local já está sendo interditado pela equipe do Trânsito. A parede de uma casa na Rua Bispo Cezar da Corso Filho, na Vila Carmem, caiu mas sem registro de vítimas. Todas as equipes de plantão da Prefeitura estão nas ruas trabalhando para atender as ocorrências. A previsão é de mais 35 mm de chuva na noite desta quinta-feira. A Defesa Civil solicita que motoristas evitem a áreas de risco já sinalizadas pela Prefeitura.

