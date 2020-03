Em luto, CEMEI suspende aulas após aluno de 4 anos morrer atropelado

A morte do pequeno Felipe comoveu a cidade - Crédito: Arquivo SCA

Na próxima segunda-feira (16) não haverá aula no CEMEI José de Campos Pereira, no bairro Cidade Aracy. Na escola estudava o menino Felipe dos Santos Teixeira, de apenas 4 anos, que morreu atropelado na tarde desta sexta-feira (13), no mesmo bairro.

A escola declarou luto e uma mensagem foi postada na página oficial em uma rede social. "Com imensa tristeza nossa escola declara luto. Segunda-feira, dia 16/03, não haverá aula. Nossa vida é um sopro! Nossas crianças são preciosas! Mais educação e respeito nas ruas, no trânsito e com o próximo! Lipe...eterno em nossos corações! Nossos sentimentos e apoio à família" diz o texto.

O SCA acompanhou o triste caso. Segundo apuramos, Felipe estava embaixo de uma árvore com os familiares na rua Guilherme Simão Darezo, quando resolveu atravessar a rua em direção de casa. Neste momento foi atropelado por um Santana que transportava uma carretinha com uma betoneira. Ele chegou a ser socorrido pelo motorista do carro e pelo vizinho, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento.

Ainda nas redes sociais uma professora postou um depoimento comovente, veja:

