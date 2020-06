Em live, evangélicos se unem para ajudar Santa Casa

Crédito: Divulgação

A Santa Casa ganhou importantes parceiros nesta época de pandemia da Covid-19. As igrejas evangélicas de São Carlos se uniram para um show virtual que será nesta terça-feira, 9, a partir das 20h e será transmitida pelo Facebook da Santa Casa. A apresentação contará com tradução em libras.

A Live Gospel partiu da iniciativa de David Marques Francisco Garcia, analista contábil júnior na Santa Casa. “Como tenho amigos que são da igreja e que fazem coisas maravilhosas com a música, pensei que poderíamos, juntos, fazer algo também pela Santa Casa, meu local de trabalho, do qual eu tenho muito orgulho. Estamos preparando tudo com muito carinho, para ser uma noite de adoração a Deus, de alegria, esperança e solidariedade”.

Durante a live, os músicos tocarão canções antigas, músicas de adoração, algumas com arranjos da própria banda.

SERVIÇO

LIVE GOSPEL

DATA: 9 DE JUNHO

HORÁRIO: 20H

ONDE: FACEBOOK DA SANTA CASA

COMO CONTRIBUIR: É SÓ USAR O QR CODE QUE VAI ESTAR DISPONÍVEL NA PÁGINA DA SANTA CASA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também