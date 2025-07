Em entrevista ao SCA, Muller afirma que São Carlos receberá nova indústria em breve

O assessor João Muller: "Sai da Pasta de Gestão de Cidade e Infraestrutura e o Netto me designou para a área de mercado imobiliário e também na relação com a Rumo, a Ecovias e também na atração de investimentos para São Carlos" - Crédito: reprodução

O assessor especial do prefeito Netto Donato (PP), João Muller, afirmou, na última sexta-feira, durante o programa SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA, que em breve o governo municipal anunciará a implantação de uma importante empresa do setor industrial na cidade. Muller afirmou que, por enquanto, por questões estratégicas, não pode revelar o nome da empresa, o setor em que atua, o valor do investimento que será realizado e a geração de empregos que provocará na cidade.

“Eu não posso falar porque o prefeito é quem vai anunciar. Esta semana já conseguimos a certidão de ocupação e uso do solo. Já mandamos a documentação para a CETESB. Acredito que em setembro a empresa já deverá estar produzindo em São Carlos”, comenta.

Muller também confirmou que o Oba Mercearia e Hortifruti já está com as obras na fase de terraplanagem para a construção de sua unidade, e que o Madero está instalando sua loja de drive-thru para servir lanches, concorrendo com McDonald’s, Burger King, Habib’s e outros gigantes do fast food.

OBRAS CONTRA AS ENCHENTES – Muller afirmou também que o piscinão que está sendo construído perto do Parque da Chaminé é uma das importantes obras que estão sendo realizadas pelo governo municipal nos próximos anos, dentro do Programa de Combate às Enchentes. Ele afirmou que a Prefeitura já tem o projeto executivo, que foi levado ao ministro Jader Barbalho Filho e também ao governador Tarcísio de Freitas, para reivindicar um investimento de R$ 400 milhões para dar sequência ao conjunto de obras.

“Sai da Pasta de Gestão da Cidade e Infraestrutura, e o Netto me designou para a área de mercado imobiliário, além da relação com a Rumo, a Ecovias e também na atração de investimentos para São Carlos, seja no ramo industrial, comercial ou de serviços. Temos agilizado investimentos. O Oba tem uma obra de quase 2.000 metros quadrados de construção e deve gerar cerca de 80 empregos. Apesar de eles se definirem como Hortifruti, é um supermercado para as classes A e B. O Madero aprovamos em 45 dias, num prazo recorde, e a previsão é de inaugurar em breve com cerca de 40 empregos. É trabalho, emprego e renda para São Carlos”, destaca Muller.

