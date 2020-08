Em dificuldades, motoristas de transporte escolar realizam bazar

Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 fez com que o cotidiano da sociedade sofresse uma alteração profunda, com o cancelamento de eventos, a suspensão das aulas para evitar aglomerações. Foram necessárias novas medidas como, temporariamente, o fechamento do comércio, medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus Sars-Cov-2, além do isolamento social (seguidas quarentenas que se arrastam por mais de quatro meses).

Nesse período a economia de uma forma geral sentiu, com a retração no desemprego e, com a suspensão das aulas (sem um período definitivo para seu retorno), uma classe de autônomos sentem na pele as consequências da pandemia: os motoristas de transporte escolar.

Sem alunos para transportar, as vans estão paradas e eles, sem condições de buscar o sustento para suas famílias. No intuito de conseguir uma alternativa até que aconteça o “novo normal”, uma iniciativa partiu de Reginaldo Thomaz de Oliveira, 53 anos e há 16 anos na profissão: idealizou o Bazar do Transporte Escolar, que será realizado neste sábado, 8, das 10h às 16h na Avenida Trabalhador São-carlense (entre as ruas Dona Alexandrina e Episcopal).

A via expressa será fechada neste período para que os motoristas possam vender diversos produtos e angariar recursos. A orientação é para que os visitantes compareçam com máscaras e mantenham o distanciamento. Haverá rígido protocolo de segurança.

“Não sabemos se as aulas retornam este ano e este bazar foi idealizado para que a gente possa ter uma renda”, disse Atalita Bueno Sturaro, 36 anos, esposa de Reginaldo e que há dois anos também trabalha como motorista. “Pelo fato de não ter aulas atualmente, estamos em dificuldades. Há motoristas que não consegue nem pagar o financiamento de sua van. Por isso buscamos a ajuda do Poder Público para poder fazer esta feira”, comentou.

MUITOS ATRATIVOS

Atalita disse à reportagem do São Carlos Agora que pelo menos 29 vans estarão participando do Bazar do Transporte Escolar. Nesta primeira edição, lançaram uma sugestiva frase: “Venha prestigiar e colaborar com os tios(as) que transportam o futuro da nação e estão se reinventando na cidade de São Carlos. Precisamos e contamos com o seu apoio neste momento”. E com ela, convidam a população em geral informando ainda para não esquecerem as máscaras e as regras básicas do Ministério da Saúde para a segurança de todos.

“A ideia é que possamos fazer este bazar uma vez por semana até que tudo se normalize”, contou Atalita, informando que, das 10h às 16h na Avenida do Trabalhador São-carlense poderão ser comprados salgados e salgadinhos em geral, hamburgues gourmet, pizzas, escondidinhos, batatas recheadas, tapiocas, sushi e hossomaki, pastel, pão caseiro, pão doce, pão recheado, sorvetes, bolos e doces diversos, embutidos, bebidas (refrigerantes, suco, água, cerveja, caldo de cana), carnes especiais e temperos, horti fruti, ovos, artesanados e personalizados, higienização e limpeza automotiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também