Em crise, donos de academias temem falências e demissões

Academia vazia: proprietários temem falência e demissões em massa - Crédito: Marcos Escrivani

Sem poder abrir suas portas há três meses e em profunda crise, os proprietários de academias temem falências e demissões nas próximas semanas. O alerta foi dado no final da manhã desta terça-feira, 23, pelo professor Deivid Alexander Zoppelari, 38 anos, proprietário de um espaço na Vila Prado.

Antes do dia 20 de março, quando foi obrigado a fechar as portas devido a decretos baixados pelo Governo do Estado e pela Prefeitura Municipal devido a pandemia da Covid-19, Zoppelari disse que tinha 12 funcionários e aproximadamente 550 alunos. “Hoje uma parte dos colaboradores estão afastados e recebem auxílio do Governo Federal e outros, foram refeitos contratos e pago do bolso”, afirmou.

Com o passar dos meses da pandemia e com o isolamento social, a maioria dos proprietários de academias de São Carlos fizeram um grupo no WhatsApp e tiveram a adesão de 80 estabelecimentos que buscam alternativas para convencer as autoridades municipais e sanitárias a grave crise que atravessam.

“Nas próximas semanas vão acontecer muitas demissões e academias abrindo falência”, antecipou Zoppelari. “Todos os proprietários estão com as contas atrasadas e sem meios de conseguir recursos para honras os compromissos”, alertou. “Antes da pandemia a situação já não era boa e se agravou profundamente”, emendou. “Podemos dizer que hoje, este segmento do mercado está frustrado. Pois praticamente tudo retornou às atividades. Menos nossa categoria que tem como finalidade promover a saúde e qualidade de vida”, explicou o professor de Educação Física.

NORMAS RÍGIDAS

“Queremos salientar que somos a favor do isolamento. Mas temos que informar que foi elaborada pelo Crefi uma cartilha com protocolos de segurança muito mais severo e rígido do que aqueles que são praticados no comércio”, observou Zoppelari.

Todos os proprietários de academias estranharam o fato de os estabelecimentos não serem vistos como atividade essencial. “Pior ainda saber que as autoridades sanitárias não dão prazo para o retorno”, ponderou. “Curioso saber que a Fisioterapia foi liberada”, questionou. "Representantes do Crefi se reuniram até com o presidente Jair Bolsonaro que considerou academias serviços essenciais. Porém o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal não pensaram da mesma forma", lamentou.

Zoppelari disse que na cartilha há normas que as academias deverão seguir à risca com higienização durante o dia (a cada três horas), distanciamento social, toalhas descartáveis, máscaras, álcool em gel, além de um número limitado por aluno (de acordo com o tamanho de cada estabelecimento).

“Temos conhecimento ainda que o Sars-Cov-2 ataca com mais severidade pessoas do grupo de risco (acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, obesos e cardiopatas). Mas nossa atividade proporciona justamente qualidade de vida para todas as pessoas. Melhoramos a resistência, não permitimos o sedentarismo. E seguindo um severo protocolo de segurança acredito que iríamos ajudar no combate ao novo coronavírus. Ainda mais porque muitos alunos deixaram de sair de casa justamente devido ao isolamento social. Queremos apenas o direito de poder trabalhar com segurança”, finalizou Zoppelari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também