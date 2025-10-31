Em cerimônia de despedida, SAAE reconhece os 45 anos de contribuição do Engenheiro Vieira

Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 31/10, o Engenheiro Civil José Carlos de Carvalho Vieira recebeu uma singela homenagem de colegas servidores e da presidência do SAAE pelos quase 45 anos de atividades prestadas. Foi um momento de grandes memórias e muita nostalgia, durante a despedida.

Vieira, como é mais conhecido entre os colegas e amigos do SAAE, começou a trabalhar na autarquia em 06/05/1981, com a matrícula 589. Iniciou pelo setor onde hoje é a Gerência de Planejamento e Projetos - GPP, mas foi na Gerência de Obras e Saneamento – GOS, que permaneceu a maior parte do período: 44 anos.

O presidente do SAAE, Derike Contri, agradeceu a Vieira pela quantidade e qualidade do trabalho que ele executou durante esse tempo significativo de atuação. “É uma alegria imensa participar de um momento como este. Se o orgulho e a emoção dele são enormes, nesta hora, o meu sentimento é o mesmo. Puxa vida, quando o Vieira entrou no SAAE eu nem era nascido. E hoje participo desse encontro de despedida de um dos servidores que têm mais história aqui na sede. Em nome de todos os colaboradores do SAAE, desejo tudo de melhor para o Vieira em suas novas jornadas”.

