Em cartinha, menina pede comida para Papai Noel

“Papai Noel

“Meu nome é Sindy. Eu tenho seis irmãos. Uma chamada Ana Beatriz, Rhayssa, Vitor, Rafaella, Rhayllon e Wennzo e queremos pedir comida, porque estamos passando fome em casa. A gente não tem o que comer e pedir uma cesta básica para nós dar para a nossa mãe que cuida da gente com amor e carinho porque minha mãe não trabalha.

É por isso que eu estou pedindo ajuda para você. Que Deus te abençoe e um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.”

A cartinha acima foi escrita em punho próprio pela pequena Sindy, de apenas 11 anos. Endereçada ao Papai Noel, ela pede comida para sua família. Mais exatamente para seus irmãos e sua mãe.

Com compreensíveis erros de gramática, ela teve o cuidado de deixar o telefone de contato e o endereço.

A carta comoveu e o São Carlos Agora entrou em contato com a mãe da pequena são-carlense. Conversou com ela e com a autora da cartinha, Sindy.

Andreia Aparecida da Silva, 35 anos, é serviços gerais. Está desempregada e reside com a mãe e o padrasto, em uma casa na rua Moisés João Mussa, 144, no Jardim Jacobucci.

A sua situação começou a complicar quando perdeu o trabalho e sem condições de pagar o aluguel, foi despejada. Sem ter para onde ir, se abrigou com a mãe.

A CARTINHA

Serviços gerais, Andreia disse que há algumas semanas sai com Sindy e deixa currículos em vários estabelecimentos comerciais. “Foi quando minha filha perguntou se poderia escrever uma cartinha para o Papai Noel e deixar em uma loja. Fiquei comovida e disse que sim”, relatou. A cartinha da pequena foi parar no Supermercado Dia e chegou até o São Carlos Agora.

BONECA QUE FALA, CAMA E FOGÃO

Autora da cartinha, Sindy falou com a reportagem e logo na primeira pergunta, emocionada, a pequena começou a chorar.

“Fiz a cartinha para ajudar minha mãe. Moramos com minha avó e meu padrasto. Mas a gente não tem como comprar nada”, afirmou, soluçando. “Estou triste”.

Indagada qual seria seu sonho de Natal, pensou primeiro na mãe. “Além da comida, uma cama de casal para ela e um fogão”. A pergunta foi repetida, mas qual o sonho da pequena. Com a voz embargada, falou baixinho. “Uma boneca que fala”...

CAMPANHA

Há dois dias do Natal, o São Carlos Agora iniciou mais uma campanha no sentido de atender o desejo da pequena são-carlense.

Andreia disse que nos últimos dias recebeu alguns alimentos doados. “Graças a Deus, não estamos passando fome e se alguém puder doar uma cama, um fogão, roupas para meus filhos e brinquedos para eles, agradeço de coração. Se não for pedir muito, gostaria que alguém me desse uma oportunidade de trabalho. Queria ter meu salário, ter uma casinha morar e criar meus filhos”, comentou Andreia.

Quem puder fazer qualquer doação e realizar o sonho de Sindy, basta ir até a rua Moisés João Mussa, 144, no Jardim Jacobucci ou entrar em contato pelo WhatsApp de Andreia: 16 99359-1178.

