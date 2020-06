Em busca da melhor tese em matemática, Prêmio Gutierrez 2020 recebe inscrições

Estão abertas, até 31 de julho, as inscrições para o Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 2020. A iniciativa reconhece a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida no Brasil no ano anterior, considerando os quesitos originalidade e qualidade. A premiação concede R$ 3 mil ao vencedor e é organizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

Para se inscrever, o autor ou orientador do trabalho deve preencher o formulário disponível neste link: icmc.usp.br/e/161bb. O edital completo pode ser obtido no site premiogutierrez.icmc.usp.br.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 10 de novembro, às 14 horas, no auditório Fernão Stella Rodrigues Germano do ICMC ou por meio de um evento online, caso a cerimônia presencial não possa ser realizada devido a medidas de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.

Última edição – O vencedor da edição de 2019 do Prêmio Gutierrez foi Pedro Henrique Gaspar Marques da Silva. Formado em Bacharelado em Matemática pelo ICMC, Pedro saiu da graduação direto para o doutorado, que foi realizado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Intitulada A equação de Allen-Cahn e aspectos variacionais de hipersuperfícies mínimas, a tese que lhe rendeu o prêmio foi desenvolvida sob orientação do professor Fernando Codá.