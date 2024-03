Em assembleia, servidores municipais rejeitam proposta de reajuste da Prefeitura

Salão do Sindspam esteve lotado e servidores recusaram primeira proposta da Prefeitura - Crédito: Divulgação

Com o salão social lotado de servidores municipais, o Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Carlos e Dourado (Sindspam) realizou assembleia geral extraordinária, na noite desta quarta-feira, 20, para votação da proposta da Prefeitura Municipal as cláusulas das questões financeiras do acordo coletivo de trabalho 2024/2025.

Na terça-feira após mais uma rodada de negociação a Prefeitura oficializou a proposta de 7% de reajuste salarial para todos os servidores concursados ativos e inativos da administração direta e indireta, com aumento do valor do ticket refeição em R$ 105,00 (passando de R$ 900,00 para R$ 1.005,00) e redução da porcentagem de contribuição do servidor público na cesta básica. Para a faixa salarial I a redução foi de 10% para 5% e para a Faixa Salarial II de 30% para 20%.

A maioria dos servidores presentes na assembleia rejeitaram a proposta e agora o Sindspam irá pedir a reabertura das negociações.

