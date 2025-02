Em ação inédita, reeducandas apresentam poesia na UFSCar

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Evento reuniu professores, universitários, sociedade civil e três reeducandas do Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara - Crédito: Caio Daniel

Leitura, arte e educação são pilares importantes no processo de reintegração social de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Foi pensando nisso que a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), em parceria com Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou a exposição “Entre Muros: Escritos de Mulheres em Cárcere”. O evento reuniu professores, universitários, sociedade civil e três reeducandas do Centro de Ressocialização (CR) Feminino de Araraquara para um momento de reflexão por meio da poesia e da música.

A atividade, ocorrida na última quarta-feira (5) na Biblioteca Comunitária da UFSCar (Campus São Carlos), é resultado do projeto Repaginando, uma iniciativa de extensão da universidade que, desde 2023, promove rodas de leitura em presídios femininos. Por meio dessa ação, as reclusas aprimoram seus conhecimentos literários, desenvolvem habilidades cognitivas, além de conquistarem remição de pena.

Transformação

Entre os textos apresentados pelas detentas estão: “Versos do Prisioneiro”, de Mia Couto, “Amanhecer (Anoitecer)” e “Minha Luta”, de Carlos Assumpção – obras declamadas entre as apresentações musicais de estudantes da UFSCar. A exposição também incluiu, em murais, poemas escritos pelas internas participantes do projeto.

Para Edna Sizuka Takahama, chefe de divisão do CR Feminino de Araraquara, o projeto tem gerado impactos extremamente positivos na vida das reeducandas da Unidade Prisional. Ela destaca que essas ações proporcionam às participantes uma importante porta de entrada para o universo acadêmico, demonstrando que, por meio de escolhas conscientes, é possível ingressar na universidade e promover uma transformação significativa em suas trajetórias de vida.

A iniciativa tem o apoio da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel”, a Funap, que é a responsável por intermediar a parceria entre o sistema prisional paulista e a UFSCar. O evento foi supervisionado por agentes da Polícia Penal.

Leia Também