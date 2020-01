Em 2011, passageiros ficaram presos dentro de ônibus ilhado na enchente

Passageiros presos em ônibus durante enchente em 2011 - Crédito: Marcio David/arquivo SCA

Um temporal parecido com o de ontem deixou passageiros de um ônibus ilhados na região da rotatória do Cristo. Foi na tarde do dia 12 de março de 2011.

Choveu muito forte e rapidamente os córregos transbordaram. O motorista do coletivo tentou atravessar a avenida, mas o veículo acabou ficando preso. Ao lado, vários carros ficaram submersos. Houve pânico entre os passageiros. Durante a operação de resgate era possível ver crianças chorando e idosos desesperados.

Policiais militares foram os primeiros a chegar ao local. Eles entraram na água e fizeram um cordão humano. Com o apoio do Corpo de Bombeiros e de populares, um a um os passageiros foram retirados e levados para um local seguro.

Apesar do susto, não houve feridos.

