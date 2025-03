Em 160 anos, CÃ¢mara teve 13 vereadoras

As vereadoras de São Carlos: 1 - Elydia Benetti (1 mandato), 2 - Mirjam Schiel (1 mandato), 3 - Julieta Lui (4 mandatos), 4 - Regina Bortolotti (1 mandato), 5 - Diana Cury (3 mandatos - 1a. Presidente da Câmara), 6 - Geria Montanari (2 mandatos), 7 - Laíd -

O predomínio dos homens no poder político de São Carlos política são-carlense fica bastante nítido quando verificamos que em 160 anos do Poder Legislativo, apenas 13 mulheres conseguiram conquistar cadeiras no parlamento municipal. A Câmara Municipal de São Carlos, instalada em 1865 completa 160 anos em 2025.

Foi apenas em 1947, 81 anos depois de criada a Casa de Leis que o município elegeu a professora Elydia Benetti (1906 -1965) como sua primeira vereadora, interrompendo o até então “Clube do Bolinha”.

Todas as vereadoras conquistaram seu mandato pelo voto popular, a partir da redemocratização do país em 1947, quando foram realizadas em todo o país eleições municipais para o Legislativo e o Executivo.

Elydia Benetti atuou na legislatura de 1948 a 1951. Depois disso, houve um longo hiato de 26 anos para que uma outra mulher conquistasse uma cadeira no Legislativo. Em 1976 é eleita a professora Mirjam Schiel, que toma posse em 1977 pelo MDB. Mirjan anos depois ajudou a fundar o PT em São Carlos.

Com relação à Presidência da Casa, até hoje somente uma mulher exerceu o cargo em toda a história. Esta proeza foi conquistada pela professora Diana Cury, no biênio 2005-2006. Laíde das Graças Simões, defensora dos animais, presidente da UIPA e fundadora da Arca de São Francisco, foi eleita para cinco legislaturas, é a vereadora com maior número de mandatos em São Carlos.

A legislatura em que o maior número de vereadoras esteve presente foi entre 2001-2004, quando cinco mulheres ocupavam as cadeiras do Legislativo Municipal: Diana Cury, Géria Maria Montanari Franco, Julieta Lui, Laíde das Graças Simões e Silvana Donatti.

No atual mandato, quatro vereadoras exercem o cargo na Câmara, eleitas para o mandato de 2021 a 2024: Cidinha do Oncológico (PP), Raquel Auxiliadora (PT), Fernanda Castelano (PSOL) e Larissa Camargo (PC do B), Em um total de 21 cadeiras, as três mulheres representam aproximadamente 20% do total.

SORTEIO - O machismo na política de São Carlos já foi bem maior e chegou a ganhar repercussão internacional. A ex-vereadora Julieta Lui (PSOL) foi vítima desse preconceito já no seu primeiro mandato. Julieta relembra que os vereadores de então, os quais ela classificou como “machistas” e “preconceituosos”, se reuniram em um restaurante e fizeram uma enquete para saber quem entre eles conseguiria ter relações sexuais com ela primeiro. “Eles fizeram uma votação na mesa daquele restaurante, num guardanapo, e mandaram como se fosse uma correspondência oficial da Câmara Municipal para mim. Quando eu abri, me deparei com aquilo: eles marcando com x quem iria ter relações sexuais comigo primeiro. Foi uma coisa lamentável, que nós tivemos que recorrer até a Justiça. A sociedade naquele momento era extremamente machista. Nós, mulheres, estávamos muito aquém dos nossos direitos”, lamentou.

A professora também recorda quando foi assediada por outro colega no plenário da Câmara Municipal. O ato ocorreu durante a discussão da pauta do dia, momento em que os vereadores se aproximam da mesa onde fica o presidente da câmara. “Estavam todos vereadores na frente do presidente para, juntos, discutir como seria o andamento. E ele ficou esbarrando em mim o tempo inteiro. Foi uma coisa muito lamentável. Infelizmente, eu não aguentei, perdi a cabeça mesmo, e tive que agredi-lo com um tapa no rosto”, completa ela.

Todas as vereadoras de São Carlos:

Elydia Benetti

Julieta Lui

Géria

Silvana Donatti

Raquel Auxiliadora

Diana Cury

Professora Neusa

Laíde Simões

Cidinha do Oncológico

Regina Bortolotti

Mjrian Schiel

Larissa Camargo

Fernanda Castelano

Leia Também