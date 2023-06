Elton Carvalho questiona falta de insulina na rede municipal

SIGA O SCA NO

Diabetes - Crédito: Agência Brasil

O vereador Elton Carvalhos (Republicanos) protocolou requerimento endereçado ao Prefeito Airton Garcia, questionando à Secretaria Municipal de Saúde sobre a falta de insulina e fitas para teste de glicemia. Relatos de pacientes que fazem uso contínuo do medicamento, chegam em grande quantidade e há algum tempo, e causa preocupação.

De acordo com o vereador, esta situação é "Inadmissível e já perdura há algum tempo, demandando agilidade dos tomadores de decisão para que a falta tanto da insulina, quanto das fitas seja resolvida, e a população tenha acesso o quanto antes para retomar o tratamento”.

Elton destaca:“Nós temos recebido reclamações diariamente e em grande quantidade. Precisamos de um posicionamento da Prefeitura do que está acontecendo, visto que diabetes é uma patologia preocupante, que se não for controlada, pode agravar o quadro de saúde, e levar o paciente a danos irreparáveis, em alguns casos, até a óbito”.

No requerimento, o parlamentar questiona o motivo da falta de insulina e de fita de glicemia, o estoque existente e a demanda atual, qual a previsão para regularização no abastecimento e fornecimento e o que a Prefeitura tem feito para minimizar os danos causados pela suspensão no fornecimento dos medicamentos, já que são de uso contínuo.

