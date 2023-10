Elton Carvalho cobra agilidade para início do pagamento do piso nacional de enfermagem em São Carlos

Elton e Luciana Caldeira, Sub secretaria de Saúde -

Nesta sexta-feira, 06, o Vereador Elton Carvalho (REPUBLICANOS) esteve em reunião na Secretaria Municipal de Saúde para entender os trâmites ainda necessários para início do pagamento do piso da enfermagem em nosso município.

O parlamentar levou até a Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de divulgação de informações mais claras e concretas acerca do início efetivo do pagamento. A falta de informação vem causando angustia aos profissionais de saúde, conforme inúmeros atendimentos realizados em seu gabinete e em suas redes sociais de trabalhadores perguntando quando o pagamento do piso será concretizado.

Conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, o município de São Carlos já recebeu o repasse do Governo Federal, o Projeto de Lei Municipal necessário já foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Município e deverá passar para aprovação da Câmara Municipal nas próximas sessões. Também já está em formalização o convênio para realização do repasse.

“A conquista do piso salarial da enfermagem é uma vitória após décadas de luta da categoria. Eu, como profissional de enfermagem, reconheço a necessidade de prioridade. Me comprometo a continuar acompanhando de perto e não vou medir esforços para garantir a agilidade do início do pagamento do piso salarial” afirmou Elton.

