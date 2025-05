São Carlense Ilson Longo é o melhor acadêmico do Brasil no ranking de Química

Crédito: CDMF

O professor Elson Longo, Diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF/CEPID/FAPESP) e Professor Emérito da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), é destacado como o melhor acadêmico do Brasil na 4ª edição do ranking Research.com dos melhores cientistas na área de Química, com um índice D de 112, 1.333 artigos publicados e 51.451 citações.

O índice D médio para os 10% melhores acadêmicos é 81, em comparação com a média de 55 para todos os 160 pesquisadores apresentados no ranking do Research.com. O número médio de artigos publicados na disciplina de Química para o 1% dos melhores cientistas no ranking é de 929, em comparação com uma média de 269 para todos os 160 acadêmicos. O número médio de citações para os 5% melhores cientistas é 33.286, contra uma média de 11.290 para todos os 160 acadêmicos.

Melhores Cientistas Químicos do Brasil

A 4ª edição do ranking Research.com dos melhores cientistas na área de Química foi criada com base em dados consolidados de diversas fontes, incluindo OpenAlex e CrossRef. Os dados bibliométricos para estimar as métricas baseadas em citações foram coletados em 27/11/2024. A posição no ranking é baseada no índice D (índice H) do acadêmico, que inclui apenas publicações e métricas de citação para a disciplina examinada.



O ranking dos melhores cientistas é uma lista confiável de acadêmicos renomados da área de Química, estabelecida por meio de um estudo meticuloso de 166.880 cientistas, descobertos a partir de diversas fontes de dados bibliométricos. Na área de Química, foram examinados 121.518 acadêmicos. Com 160 cientistas, o Brasil ocupa a 17ª posição no ranking mundial.

