Eliane Viviani: “meu pai é minha referência, meu porto seguro”

Mais que uma história de amor, de união, de cumplicidade. Dos laços familiares entre uma filha e seus pais, que passaram por momentos dolorosos, mas que deixaram claro que a perseverança e a fé superam todos os obstáculos.

Assim, hoje, o especial Dia dos Pais, uma série de entrevistas realizadas pelo São Carlos Agora para homenagear os patriarcas das famílias, traz um pouco do relacionamento entre Eliane Viviani, 54 anos, professora, e seu pai, Neurimar José Viviani, 85 anos, aposentado. Ele é casado com a também aposentada, Leila Palmegiani Viviani, 79 anos e residem no Parque Santa Marta.

“Meu pai é minha referência, meu porto seguro. É um exemplo de pessoa. De retidão e honestidade”, disse Eliane, cheia de orgulho.

UMA FAMÍLIA UNIDA E AMOROSA

A história da família de Eliane comove e emociona. Mas mostra muita união e amor entre pais e filhas que o SCA revelará e com certeza proporcionará muitos suspiros profundos e “nós” nas gargantas dos leitores (as) mais sensíveis.

Em 2014, Eliane foi diagnosticada com câncer maligno em um dos seios. Passou por procedimento cirúrgico, sessões de quimioterapia e radioterapia. “Fiquei debilitada, perdi os cabelos e os pelos do corpo. Em 2015, tratamento intensivo de janeiro a dezembro. Uma luta para sobreviver. Foram dois anos de tratamento e teve o amparo da Oncovita. Como consequência, adquiri trombose na jugular. Hoje passo apenas por manutenção. Mas estou curada. Foi muito penoso, sofrido. Mas sai fortalecida deste episódio”, contou a professora.

Durante todo o tratamento, o pilar de sustentação de Eliane foi a família. “Minha mãe e meu pai foram meus portos-seguros. Uma relação forte de amor que me sustentou e fez com que esteja aqui, hoje, relatando este fato de minha vida”, comentou.

Mas a história da família Viviani traz à tona outro momento doloroso: sua irmã, Elaine, morreu acometida de câncer na parótida, com metástase no pulmão. Seu nome está eternizado no Centro da Juventude localizado no Jardim Monte Carlo.

“Na verdade, o primeiro caso em nossa família foi em nossa mãe (Leila) que teve câncer no seio, mas graças a Deus se restabeleceu. Dois anos depois, a doença acometeu minha irmã Elaine, que era portadora de uma síndrome rara. Mas o que a levou, foi o câncer. Anos depois, o mesmo mal me atingiu e foi um baque para meus pais, pois já tinham perdido uma filha e depois fui atingida. O golpe foi grande, pois tínhamos passado por uma experiência dolorosa. Mas o que era para ser uma tristeza, foi transformada em muita união e amor, além de fé e perseverança em nós três. Graças a Deus, estamos aqui hoje”, disse, emocionada.

PARA O QUE DER E VIER

Há alguns anos, a vida reservou ainda mais uma tristeza: após uma cirurgia de catarata, Neurimar perdeu a visão de um dos olhos. Porém, nada que impediu os gestos de carinho e amor entre pais e filha.

“Para se ter uma ideia, quando vou ao médico para os exames de rotina devido ao câncer que fui acometida, meus papais vão junto. Me acompanham e retornam comigo. Somos muito unidos. Um ao lado do outro para o que der e vier. Amo muito esses seres de luz, minhas referências”, relata, com muito orgulho.

GRUPO DE RISCO, CUIDADOS E UM DIA QUE PROMETE

Neurimar e Leila integram o grupo de risco do Sars-Cov-2, a pandemia da Covid-19 que afeta lares em todo o mundo. O casal se mantém em isolamento e Eliane trabalha em home-office.

“Só eu saio. Eles ficam em casa, em isolamento. Quero proteger meus anjinhos”, disse a zelosa filha. “Quando retorno, obedeço todos os protocolos de segurança ao entrar em casa (retira a roupa, banho e higienização). Quero dar todo carinho para meus papais”, assegurou.

Para o domingo, 9, Dia dos Pais, Eliane diz que será especial. “Na verdade, estou planejando, mas não revelo. Em hipótese alguma. Vou evitar beijo e abraço, mas minha presença será constante. Será um dia regado a muito carinho, amor, união e saúde. Sem contar um almoço diferenciado. E algo mais. No dia revelo”, finalizou, com um sorriso maroto...

