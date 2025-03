EletrificaÃ§Ã£o das linhas manterÃ¡ fÃ¡brica de motores da VW em SÃ£o Carlos

A fábrica de motores da Volkswagen: Planta deve comemorar 30 anos produzindo motores híbridos e componentes - Crédito: divulgação

A modernização das linhas de montagem para a produção de motores elétricos para veículos de alimentação híbrida é o que garantirá a continuidade da existência da fábrica de motores de São Carlos. A previsão da indústria automobilística é que em, no máximo 20 anos, os motores movidos a derivados de petróleo ou outros combustíveis fósseis, despareça, dando lugar a veículos motivos a energias renováveis e descarbonizadas.

Desta forma, as negociações recentes entre Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e a Volkswagen do Brasil ganharam ainda mais força e importância, pois tratar-se de um marco para a “sobrevivência” da Planta de São Carlos e de seus empregos. “Como em duas décadas não deveremos mais ter automóveis movidos a combustíveis fósseis, ou a fábrica se elétrica, se moderniza e atualiza ou fecha”,

O investimento negociado para a produção do motor 1.5 híbrido-flex EVO2 e o credenciamento para fabricação de componentes do motor híbrido garantirá o futuro da fábrica, pois o Motor EA 211 atual, tem prazo de validade em função das normas de emissão de poluentes.

HISTÓRIA - Inaugurada em 12 de outubro de 1996, a fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos completará 30 anos de existência no próximo ano. Ao longo de quase três décadas, a unidade passou por diversas etapas de ampliação, tendo sua área construída atual em 87 mil m², um aumento de mais de 200% desde o início das atividades. Sua área produtiva inclui linhas de usinagem de blocos, cabeçotes e virabrequim, além linhas de montagem de cabeçotes e motores.

Até 2021 a empresa já havia produzido 12,5 milhões de motores, entre eles, os motores EA111 e EA211, que equipam modelos como o Taos, Nivus, TCross, Virtus, Polo, Tiguan e Gol. Destes motores, 450 mil foram exportados para o México para serem instalados em veículos destinados ao mercado americano.

Em 2021, a planta de motores alcançou a marca de 2 milhões de motores TSI - que fazem parte da família EA211 – produzidos. Lançada em 2015, a motorização foi a pioneira do segmento no Brasil, trazendo o primeiro motor de 1 litro com turbo, injeção direta e flex.

ESTRUTURA - A VW São Carlos passou a contar nos últimos anos com um novo Centro de Treinamento de Manutenção. O projeto visa capacitar e qualificar colaboradores para atuar como eletricistas e mecânicos após diversas etapas de treinamentos e estudos proporcionados pela VW em parceria com o SENAI.

