Eleitos os novos corpos gerentes da Casa de Portugal de São Carlos

Em assembleia-geral ocorrida quinta-feira, 23, foram eleitos para o biênio 2020/2022, por unanimidade de votos, os novos corpos gerentes da Casa de Portugal de São Carlos, que apresentaram os seguintes objetivos para o período:

*Cooperação com os poderes públicos na aquisição, via comodato, de uma sede social da Casa de Portugal de São Carlos, enquanto a entidade não adquirir instalações próprias;

*Organização de viagens culturais e de colônias de férias destinadas a seus associados, filhos e restantes familiares, através de adesões simbólicas e de patrocinadores;

*Organização de almoços e/ou jantares de convívio com atrações artísticas que representem Portugal;

*Organização da Comemoração do Dia de Portugal - 10 de junho, na cidade de São Carlos;

*Organização da Comemoração do Dia da Língua Portuguesa - 5 de novembro, nas cidades de Descalvado, Porto Ferreira e Araraquara;

*Organização das Comemorações da Revolução dos Cravos - 25 de abril, na cidade de São Carlos;

*Interação e intercâmbio social e cultural da Casa de Portugal de São Carlos com suas congêneres sediadas no estado de São Paulo e no País;

*Apoio a Instituições de Solidariedade Social necessitadas, sediadas na cidade de São Carlos;

*Realização de iniciativas de carácter social, dedicadas a comunidades carentes na cidade de São Carlos;

Os novos corpos gerentes ficaram organizados da seguinte forma:

DIRETORIA

Presidente - Rui Jorge Sintra

Vice-Presidente - Paulo Gabriel Palo

Tesoureiro - Valter Mattos Junior

Secretário - Tatiane de Almeida Sousa

1º Suplente - Jaime Celso Bruno

2º Suplente - Robson Cordeiro

Conselho Fiscal

Presidente - Humberto Tavares

Vice-Presidente - Daniela Andrade Manoel

Secretário - Mônica Porto Ferreira

1º Suplente - Dino Rodrigues

2º Suplente - Antonio Sasso

Conselho Deliberativo

Presidente - Karla Beatriz Correa

Vice-Presidente - Patrícia Maria Canedo

Secretário - Isabel Cruz Mattos

1º Suplente - Cláudio Martins Mendes

2º Suplente - Azuaite Martins de França

