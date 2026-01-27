(16) 99963-6036
Eleição redefine Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em São Carlos

Processo ampliou a representatividade e, pela primeira vez, escolheu representante da sociedade civil por voto direto das pessoas com deficiência

27 Jan 2026 - 15h48Por Jessica Carvalho R.
A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto realizou, na segunda-feira (26), a eleição da nova composição do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O processo marcou uma reformulação significativa no modelo de escolha dos conselheiros, com foco na ampliação da representatividade e na participação direta das pessoas com deficiência.

Entre as principais mudanças, está a exigência de que os indicados pelo Poder Público sejam pessoas com deficiência ou tenham ligação direta com a causa. Além disso, pela primeira vez, o representante da sociedade civil foi eleito por meio do voto direto das próprias pessoas com deficiência.

A eleição ocorreu na sede da Secretaria, das 9h às 15h, e contou com a participação de cerca de 50 pessoas. Dez candidatos concorreram à vaga de representante da sociedade civil. Wagner Pereira Alves foi eleito com 26 votos. O suplente será Eduardo Munhoz Parisi, que obteve 15 votos. Também foram escolhidos como suplentes Neyton Campos de Mendonça e Renato Mendes de Oliveira. Os demais candidatos não receberam votos.

Durante o processo, também foram definidas as entidades que irão compor o conselho. Entre as eleitas estão o Instituto Pequeno Príncipe e o Instituto da Visão, ambos com 10 votos; o Instituto Acorde e a Associação dos Surdos de São Carlos, com oito votos cada; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), com seis votos; a Liga Central de Natação e o Instituto Florescer contra o Câncer, ambos com cinco votos.

Como entidades suplentes, foram escolhidas a Associação de Pais e Autistas Espaço Azul, com quatro votos; o Projeto Amigos contra o Câncer Infantil e Adulto, também com quatro votos; e a Associação Paradesportiva de São Carlos, com três votos.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, destacou a importância da participação popular e da nova configuração do conselho. “Nós tivemos o cuidado de fazer com que o conselho seja cada vez mais representativo. Nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Essa eleição reforça a inclusão e garante que os direitos sejam discutidos e defendidos por quem vive essa realidade”, afirmou.

Segundo o secretário, a ampla participação fortalece o papel do conselho nas decisões e nas campanhas de conscientização promovidas pela pasta. “Foi um êxito. Tivemos sucesso nessa nova composição e agora contamos com representantes legítimos da sociedade civil e das entidades, o que vai dar ainda mais força às ações de inclusão em São Carlos”, completou.

