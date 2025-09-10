(16) 99963-6036
Eleição para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa será realizado em outubro

10 Set 2025 - 17h29Por Jessica
Paço Municipal de São Carlos - Crédito: De Chico/Wikimedia CommonsPaço Municipal de São Carlos - Crédito: De Chico/Wikimedia Commons

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) de São Carlos abriu o processo eleitoral para a escolha das entidades que irão compor o colegiado no biênio 2025/2027. A eleição será realizada no dia 30 de outubro, às 9h, no Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla”, localizado na Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, na Vila Irene.
Poderão participar da candidatura Organizações da Sociedade Civil que atuam na defesa dos direitos e na promoção do bem-estar da população idosa no município. Estão aptas instituições como ILPI’s (Instituições de Longa Permanência) e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
De acordo com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI, o objetivo é fortalecer a participação social e ampliar o diálogo na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à terceira idade.
As entidades interessadas devem consultar o Edital de Convocação, disponível no Diário Oficial do Município, edição do dia 06 de setembro,  disponível no site da Prefeitura no www.saocarlos.sp.gov.br.

